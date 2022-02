Oeigoerse Nederlanders ontdekken de lokale politiek

Abdukayyum Jappar is aan het flyeren voor Denk in Haarlem. Hij is daar lijsttrekker voor deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Raymond Rutting/VK

Mensen die met uitpuilende boodschappentassen uit het Haarlemse winkelcentrum Schalkwijk komen, kunnen niet om Abdukayyum Jappar en zijn tasjes met Denk-opdruk heen. Als ze zo’n gratis linnen tasje aanpakken, nemen ze de folder met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen ook mee. Het is vreemd zijn eigen gezicht op die folder te zien, zegt Jappar. ‘Ik als lijsttrekker, dat had ik nooit gedacht.’

Yappar doet niet als enige Oeigoerse Nederlander mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag en Ede staan ook Oeigoerse namen op de kieslijst. Oeigoerse Nederlanders die meer doen met hun politieke rechten dan demonstreren, dat is nieuw. Deze doorbraak is hard nodig, zegt Yappar, want na een golf van internationale aandacht begint de belangstelling voor de Oeigoerse zaak nu te verslappen.

Halfslachtige houding

Het jaar 2019 was een jaar van hoop voor de Oeigoeren. Er kwam bewijs boven tafel voor het bestaan van kampen, waar sinds 2016 tot een miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden worden opgesloten. Eerst ontkende China het bestaan ervan, toen zei Beijing dat het goedaardige trainingscentra zijn, waar geradicaliseerde moslims bij wijze van terrorisme-preventie worden ‘heropgevoed’. Daarna stelde Beijing dat alle ‘trainingscentra’ eind 2019 waren gesloten.

In 2020 en 2021 kwam de internationale tegenreactie in de vorm van Amerikaanse sancties op Chinese bedrijven, gevolgd door wetgeving tegen met Oeigoerse dwangarbeid gemaakte producten en een diplomatieke boycot van de Winterspelen in Beijing. Westerse regeringsleiders bleven thuis, maar stuurden hun sporters gewoon naar Beijing. Een soortgelijke halfslachtige houding speelde bij het bestempelen van het Chinese optreden in de westelijke provincie Xinjiang tot genocide. Op de VS na lieten andere regeringen lieten dat aan hun parlementen over.

Terwijl de stapel informatie over onvrijwillige tewerkstelling, gedwongen sterilisatie, uiteengerukte families en nietsontziende staatscontrole in Xinjiang zich opstapelt, verflauwt de aandacht. Vandaar dat cynisme en moedeloosheid op de loer liggen in Oeigoerse gemeenschappen, ook onder de ruim 2.000 Oeigoeren in Nederland. Zaterdag merkte Yappar het weer, tijdens een demonstratie op de Dam. ‘Enkele Oeigoeren stonden te kletsen tijdens de speeches. Woedend werd ik. De genocide stopt niet door op de Dam om hulp te schreeuwen, laat staan door te kletsen. Veel Nederlandse Oeigoeren gaan voor geld verdienen en van het leven genieten. Ze laten de strijd aan anderen over.’

Als economiestudent volgde hij de Kamerdebatten over Srebrenica op de voet. ‘Heel bijzonder dat toenmalig premier Wim Kok aftrad. Ik nam me voor geen lid te worden van partijen die verantwoordelijk zijn voor Srebrenica.’ Eerst dacht hij aan de Socialistische Partij, tot hij op de maoïstische wortels van de SP stuitte. ‘Destijds werkte ik op het Haarlemse stadhuis. SP-raadsleden die hoorden dat ik Oeigoer was, hemelden China op.’ Na een lange zoektocht voelt hij zich als moslim thuis bij Denk, ‘een partij zonder verleden’, zegt Yappar. ‘Haarlem staat voorop, maar Denk vindt het prima dat ik hun netwerk inzet voor mensenrechtenkwesties.’

Gefascineerd door Kamerdebatten

Hoe help ik mijn volk, terwijl ik iets terugdoe voor het land dat me een nieuw leven gaf? Met die vraag worstelde Ahmedjan Kasim eind 2019, toen hij kampte met een burn-out. Hij had zich razendsnel aangepast aan het leven in een klein plaatsje op de Veluwe, waar hij prachtige cijfers op de middelbare school haalde. In zijn eerste universiteitsjaar liep hij echter vast in een studie die niet bij hem paste, zegt hij: ‘Ik kreeg om de tien minuten migraineaanvallen en moest rust nemen.’

Toen besloot hij zich in te zetten voor de Oeigoerse zaak, via de Nederlandse politiek. ‘In China zijn politici elitaire figuren. De enige politieke functie van burgers is juichen voor de leiders. Ik dacht dat politiek overal zo was, maar tijdens de pandemie raakte ik gefascineerd door Kamerdebatten.’ Bij elke interruptie zette Kasim de televisie op pauze om te bedenken welk antwoord hij zelf zou geven. Toen hij ontdekte dat Nederlandse parlementariërs per WhatsApp bereikbaar zijn en tijd maken om met hem te praten, wist Kasim genoeg: hij besloot de politiek in te gaan.

‘Wow, dit is echt een land van kansen! Als Nederlands burger kan ik veel meer doen met mijn politieke rechten dan voor de Chinese ambassade demonstreren met een bordje met de naam van mijn vader, die in Xinjiang in een kamp zit. Als politicus kan ik een brug slaan tussen Oeigoeren en de Nederlandse regering’, aldus Kasim, die via stemwijzers rechts van het midden uitkwam. ‘Ik vind het individu belangrijk: zelf bepalen wat je doet. Ik was van harte welkom bij de plaatselijke VVD.’

Gretig maakte hij als nieuw lid gebruik van cursussen en meldde zich bij een scoutingcommissie voor politiek talent. ‘Na pittige gesprekken met VVD-prominenten in Den Haag kwam ik als nummer 6 op de lijst in Ede. Ik barst van de ideeën, bijvoorbeeld over het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren tijdens de pandemie, of extra ondersteuning voor Oeigoeren met psychische problemen.’

Complexe psychische klachten

Dat kan die gemeenschap wel gebruiken. De Oeigoerse diaspora kampt met een opeenstapeling van trauma’s. Als mensen al niet beschadigd zijn geraakt door vervolging in Xinjiang, gebeurde dat wel op hun vlucht of tijdens de eerste zware jaren in een nieuw land. Machteloosheid en survivors guilt – het chronische schuldgevoel over in leven zijn, terwijl familieleden zijn gestorven of opgesloten – spelen veel Oeigoeren parten. Net als de groepsdruk om strijdbaar en optimistisch te blijven, terwijl ze vanbinnen kapotgaan van verdriet en angst.

Volgens Simone de la Rie, klinisch psycholoog van ARQ Centrum’45, waar mensen met complexe psychotraumaklachten worden behandeld, vinden Oeigoeren moeilijk de weg naar hulpverlening. Ze weten niet wat ze ervan kunnen verwachten en op psychische klachten rust een cultureel taboe.

‘Mijn vrouw gilt regelmatig dat ze zelfmoord gaat plegen, maar ik krijg haar niet mee naar een psycholoog. Je denkt zeker dat ik gek ben, zegt ze dan’, aldus een Oeigoer wiens naam bij de redactie bekend is, maar die anoniem wil blijven. ‘Op mijn werk wil ik niet geconfronteerd worden met goedbedoelde vragen van collega’s of het allemaal echt gebeurt, die genocide. Steeds uitleggen wat met Oeigoeren gebeurt, bezorgt me een trauma.’

Zoemend mobieltje

Doorlopend getuige zijn van volkerenmoord en misdrijven tegen de menselijkheid is zwaar, vertelt ook Alerk Ablikim, activist en filosofiestudent uit Den Haag. Alles komt via de telefoon binnen: het nieuws over Xinjiang, schokkende getuigenissen van overlevenden én de propaganda en desinformatie die de Chinese staat verspreidt. Dat maakt een zoemend mobieltje tot extra bron van stress, maar er niet op kijken is moeilijk. Ook omdat er soms informatie over achtergebleven familieleden opduikt.

In juni 2020 zag Ablikim op een Chinees propagandafilmpje op video-app TikTok ineens zijn vader tussen een groepje zingende Oeigoeren. ‘Ik wist niet beter dan dat hij sinds 2016 in een kamp zat. Blijkbaar is hij vrijgelaten.’ De euforie daarover maakte plaats voor beklemming, toen Ablikim zag hoe uitdrukkingsloos het gezicht van zijn vader was. Daarna kwam de angst dat de Chinese autoriteiten zijn vader opnieuw zouden opsluiten, bijvoorbeeld als Ablikim contact met hem zou opnemen, of te veel aandacht vestigt op de Oeigoerse zaak.

Opgroeien zonder vader, zijn moeder helpen haar draai in Nederland te vinden, integreren zonder zijn Oeigoerse identiteit weg te duwen: het werd teveel. Ablikim zocht hulp. ‘De Nederlandse psycholoog adviseerde stress te verminderen door minder verantwoordelijkheid te nemen voor mijn moeder en de gemeenschap. Je moet het gewoon niet doen, zei hij. Alsof dat een optie is. Daarna ging ik naar een Turks-Nederlandse psycholoog, die begrijpt me beter.’

Politieke junkie

Volgens De la Rie van ARQ Centrum’45 is politieke strijdbaarheid voor haar cliënten soms een manier om het persoonlijk trauma op afstand te houden. ‘Belangrijk voor verwerking is dat mensen hun persoonlijk verhaal doen en zich gehoord voelen. Als behandelaar ga ik niet in op de geschiedenis en politiek, want strijdbaarheid daarover is hun manier om de gevolgen van de trauma’s te hanteren. Maar dan staan ze niet stil bij wat het trauma met ze doet, terwijl ze daar juist mee moeten leren omgaan.’

Politieke strijdbaarheid geeft me energie, zegt Ablikim. ‘Ik ben een politieke junkie: op de middelbare school volgde ik lesprogramma’s over debatteren en democratie. Elke week naar Den Haag, geweldig! Bij elke verkiezing help ik met stemmen tellen.’

Nu is hij lijstduwer voor GroenLinks Den Haag. ‘Ik hoop niet dat mensen denken dat ik alleen wegens de Oeigoerse zaak in de politiek zit. Dat is een onderdeel van mijn visie. Klimaatverandering is ook belangrijk. Maar er moet een infrastructuur in de politiek komen om mét Oeigoeren te praten in plaats van over ons.’

Kasim, Ablikim en Yappar mobiliseren de Oeigoerse gemeenschap om in maart massaal hun politieke rechten te gebruiken. Wie genaturaliseerd is heeft stemrecht en buitenlanders die vijf jaar legaal in Nederland wonen kunnen ook meedoen met gemeenteraadsverkiezingen. Nu veel Oeigoeren voor het eerst van hun leven gaan stemmen, krijgt Yappar telefoontjes uit heel Nederland van Oeigoeren die vragen of ze in andere plaatsen op hem kunnen stemmen. ‘Nee, maar je kunt zelf actief worden, leg ik uit. Als Oeigoeren leren stemmen zonder angst, gaan ze zich misschien ook uitspreken over de Oeigoerse zaak. In de Nederlandse politiek kunnen we de stem zijn van de miljoenen machteloze Oeigoeren in de kampen.’

Abdukayyum Jappar Beeld Raymond Rutting/VK

Abdukayyum Jappar (38)

Lijsttrekker Denk Haarlem - Ondernemer en voorzitter van een stichting voor Oeigoerse taal en cultuur, vader van drie dochters

- Geboren in Hotan, Xinjiang, waar zijn vader een schoenenhandel had. Hij kwam op 17-jarige leeftijd naar Nederland om te studeren en vroeg asiel aan

- Eerste politieke ervaring: politici en bestuurders informeren over de Oeigoeren

- Viel op door: een collectieve aangifte door Oeigoeren wegens intimidatie door de Chinese overheid

- Ambitie: Denk in de Haarlemse gemeenteraad krijgen

Alerk Ablikim Beeld Raymond Rutting/VK

Alerk Ablikim (22)

Lijstduwer GroenLinks Den Haag - Studeert vergelijkende filosofie en Europese studies

- Geboren in Urumqi, Xinjiang. Kwam op zijn 18de met zijn moeder naar Nederland

- Eerste politieke ervaring: gaf zijn moeder stemadvies bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

- Viel op: als initiatiefnemer van een meldpunt politieke bedreigingen voor diaspora in Den Haag

- Ambitie: de Europese politiek

Ahmedjan Kasim Beeld Raymond Rutting/VK