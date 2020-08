Oei, quarantaine. Welke rechten heeft de vakantieganger?

Reizigers staan bij terugkeer in Nederland in de rij voor de coronateststraat op Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie binnenkort een lang weekend in Litouwen op de agenda had staan, kwam deze week mogelijk terecht in een frustrerende cirkelredenering met de klantenservice van een budgetmaatschappij. Nederlanders mogen Litouwen nauwelijks nog in, maar de maatschappij vliegt daar nog wel heen vanaf Amsterdam, dus het normale annuleringsbeleid geldt, ook al mag u er niet in. U krijgt geen geld terug.

Nu Nederland zich ontpopt als een mogelijke brandhaard van de gevreesde tweede coronagolf, werpen steeds meer landen drempels op voor Nederlandse bezoekers. Litouwen, Estland, Letland, Finland en Ierland leggen 14 dagen quarantaine op aan binnenkomende Nederlanders. Groot-Brittannië en Noorwegen (10 dagen) sloten zich daar vrijdag bij aan. Griekenland eist vanaf 17 augustus een negatieve coronatest, niet ouder dan 72 uur.

‘En zo zullen de komende maanden wel meer landen beperkingen opleggen,’ zegt Joyce Donat, woordvoerder van de consumentenbond. ‘Dat is nieuw, we moeten er nog een beetje aan wennen. Maar je kunt je erop voorbereiden.’

Voorbereiden? Hoe doe ik dat dan?

Strikt genomen heeft de luchtvaartmaatschappij gelijk, zegt jurist Sjaak Drinkenburg, specialist contractenrecht van juridisch dienstverlener DAS. De afspraak is dat de vliegmaatschappij de passagier van A naar B brengt, en de passagier daarvoor betaalt. De luchtvaartmaatschappij is bereid aan die plicht te voldoen, er is geen sprake van contractbreuk, en dus heeft de passagier geen recht op teruggave. ‘Of het redelijk is, is een andere vraag.’

De oplossing: boek een pakketreis. Wie vliegreis + verblijf + eventuele excursies bij één partij aankoopt, betaalt immers voor een volledige vakantie. Als het onderdeel ‘vliegreis’ niet doorgaat, dan geldt dat ook voor de vakantie als geheel. De touroperator kan niet aan zijn verplichtingen voldoen en moet dus een oplossing verzinnen of de klant zijn geld teruggeven.

Of speel het keihard en meld u gewoon voor de vlucht. Luchtvaartmaatschappijen worden door ontvangende landen verplicht te controleren of passagiers de juiste papieren hebben om het land in te komen. De kans is daarom groot dat een maatschappij geen Nederlandse toeristen aan boord laat van een vlucht naar bijvoorbeeld Litouwen. ‘Dan wordt het een denied boarding’, zegt Drinkenburg. ‘En op dat moment hebt u recht op uw geld terug.’

Zijn luchtvaartmaatschappijen nu de vijand?

Zeker niet, nee hoor. Veel maatschappijen tonen zich zeer flexibel – vooralsnog. Als u nu een ticket bij KLM koopt, mag u dat later kosteloos omboeken. Wel kan er een tariefverschil zijn. Bij EasyJet mogen Nederlanders die bij aankomst in quarantaine zouden moeten een vlucht gratis wijzigen. Bij Transavia mag u alle reizen tot en met 30 september kosteloos annuleren of wijzigen.

Maar een omslagpunt nadert. Reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis worden langzamerhand het nieuwe normaal, en reisorganisaties blijven niet eeuwig gratis uitzonderingen maken – reizigers worden inmiddels geacht zich behoorlijk te informeren. De budgetmaatschappij schrapt uiteindelijk de vlucht naar Litouwen. Maar als ze dat niet hadden gedaan, had de reiziger volgens de reguliere voorwaarden moeten wijzigen of annuleren, respectievelijk met aanzienlijke kosten, of zonder terugbetaling van het ticket.

Wat kan er nog meer allemaal misgaan de komende tijd?

De mogelijkheden zijn eindeloos, nu Europa opnieuw het ongereguleerde terrein van interne reisbeperkingen betreedt. Bij DAS bijvoorbeeld speelt een conflict tussen een man die in Nederland een camper huurde om mee door Europa te trekken, waarna plotseling alle beoogde bestemmingen op slot gingen. Weg vakantie. De verhuurder zegt: die camper heb ik beschikbaar, en kan ik bovendien niet meer aan een ander verhuren, dus je krijgt wel gewoon de rekening.

Of stel dat u uitziet naar een heerlijke motortocht door Noorwegen, maar bij aankomst tien dagen in quarantaine moet in uw hotelkamer? De hotelier kan zeggen: het is heerlijk toeven op onze kamers en u bent van harte welkom, dus we gaan niks kosteloos annuleren. Of u hebt de pech komende maandag naar Griekenland te vliegen, kwam er eind vorige week achter dat u daarvoor een coronatest nodig hebt, en kunt die niet meer op tijd krijgen. Wat dan?

Momentje. Coronatest? Die krijg je toch alleen met klachten bij de GGD?

Nee hoor, niet meer. Inmiddels zijn er een aantal partijen op de testmarkt voor reizigers gesprongen. Travel Doctor en Corona Lab doen het voor 149,95 euro, KLM Health Services voor 145 euro. Het Huisarts Lab is een koopje: 79,95 euro exclusief gezondheidsverklaring. De een is overigens sneller dan de ander. Het is wel even puzzelen: zo’n test mag van bijvoorbeeld Griekenland niet ouder zijn dan 72 uur, maar het is druk op de testcentra. KLM Health Services zegt: u moet de test twee dagen voor uw reis plannen. Maar veel dagen zijn bij hen al volgeboekt.

Juist. En wat moet ik met de motortocht, hotelkamer, of duikcursus?

Voorkomen is beter dan genezen. Overweeg een pakketreis. Kijk naar de annuleringsvoorwaarden van tickets en accommodatie voordat u boekt. Boek niet te ver van tevoren – een advies dat slecht zal vallen bij de worstelende reisbranche, maar u weet maar nooit welke landen verder nog Nederlanders gaan weren. Overweeg een reis per auto in plaats van een vlucht naar de Turkse of Griekse kust – zat leuke plekjes in buurlanden.

En als u al hebt geboekt en betaald, reik de weerbarstige hotelier of autoverhuurder dan de olijftak aan en vraag of u misschien op een later moment van uw reservering gebruik kunt maken. Zo ging het met de camperverhuurder uiteindelijk ook.