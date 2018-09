Oegandese zanger en politicus Bobi Wine wijkt uit naar VS

Robert Kyagulanyi, een zanger en politicus die bekendstaat als Bobi Wine, heeft Oeganda verlaten en is uitgeweken naar de Verenigde Staten. De parlementariër werd augustus gearresteerd en is naar eigen zeggen in gevangenschap gemarteld door het regeringsleger. Daarbij zou hij nierproblemen hebben opgelopen.

De 36-jarige Wine plaatste op Twitter een foto van zichzelf zittend in een rolstoel. Op Youtube is hij op een niet nader genoemd vliegveld te zien terwijl hij zich langzaam voortbeweegt op krukken. Waar hij zich bevindt in de VS, heeft hij niet gezegd.

Wel laat hij weten dat hij binnenkort verder zal uitweiden over wat hem sinds 13 augustus is overkomen. Wine werd vorige maand opgepakt en beschuldigd van landverraad. Zijn aanhangers hadden de auto van de huidige president Yoweri Museveni bekogeld. Wine kon na zijn arrestatie, waarbij zijn chauffeur werd doodgeschoten, rekenen op de steun van internationaal bekende artiesten als Chris Martin (Coldplay) en Brian Eno. Hij werd op borgtocht vrijgelaten.

De popster, die pas sinds vorig jaar ook als politicus van zich laat horen, probeerde gisteren al uit Oeganda te vertrekken. Hij werd tegengehouden op het vliegveld van Entebbe, wat in het land tot demonstraties leidde van zijn veelal jonge aanhangers. Wine werd overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad. Een dag later kreeg hij alsnog toestemming om te vertrekken.

De 74-jarige Museveni is sinds 1986 aan de macht. Vorig jaar werd de grondwet in het land aangepast, zodat hij theoretisch tot zijn dood aan de macht kan blijven.

Wine staat bekend als liberaal. In 2014 kreeg hij echter geen visum voor twee optredens in het Verenigd Koninkrijk omdat hij homofoob zou zijn. In liedteksten roept hij bijvoorbeeld op tot het doden van homoseksuelen. In Oeganda is homoseksualiteit officieel verboden.