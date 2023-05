Oegandese president zet handtekening onder anti-lhbti-wet die voorziet in jarenlange gevangenisstraffen

Een gay-stel in Oeganda poseert anoniem en gehuld in een regenboogvlag. Een nieuwe wet, die maandag door de president is ondertekend, verbiedt elke vorm van homoseksualiteit en het toestaan daarvan. Beeld AP

Met de ondertekening is de wet een feit. Het parlement had de wet in maart al aangenomen, maar op verzoek van Museveni werden enkele wijzigingen aangebracht. De president wilde wat scherpe kantjes van de wet afslijpen, maar dat is nauwelijks gelukt. Op het ‘promoten’ van homoseksualiteit staat voortaan 20 jaar gevangenisstraf. Het verhuren van een woonruimte waar homoseksuele activiteiten plaatsvinden, kan iemand op 7 jaar gevangenisstraf komen te staan.

De wet leverde Oeganda felle kritiek op van onder meer de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Een van de wijzigingen waar Museveni om vroeg, betrof de plicht homoseksuele activiteiten te melden bij de overheid. Die plicht is afgezwakt en geldt alleen in geval van betrokkenheid van kinderen. Wie zulke gevallen kent, maar ze niet meldt bij de autoriteiten, kan voor dat ‘plichtsverzuim’ 5 jaar gevangenisstraf krijgen of een boete van bijna 2.500 euro.

Doodstraf

De doodstraf is niet verwijderd uit de wet. Een rechter kan de doodstraf opleggen voor homoseksualiteit wanneer ‘de dader’ bijvoorbeeld hiv-positief is of ‘het slachtoffer’ minderjarig. Museveni had ook gevraagd om een bepaling over ‘rehabilitatie’ van lhbti’ers, oftewel gratie voor lhbti’ers die ‘genezen’ zijn, maar daarover is in de wet die hij nu heeft ondertekend niets terug te vinden.

Niet alleen in het buitenland, maar ook binnen Oeganda is er kritiek op de wet. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat met de nieuwe regel het opkomen voor de rechten van lhbti’ers kan worden gecriminaliseerd. Dat activisme kan immers altijd bestempeld worden als het ‘promoten’ van homoseksualiteit.

De Oegandese schrijfster en feministe Rosebell Kagumire waarschuwt zelfs dat de wet zo vaag is opgesteld dat die ‘door iemands vijanden, inclusief de regering, tegen iederéén kan worden gebruikt’. Bovendien ontneemt de wet de lhbti-gemeenschap fundamentele rechten, zoals het recht op huisvesting en op onderwijs, aldus Kagumire.

Oeganda heeft in 2014 al eens een strenge anti-lhbti-wet aangenomen. Die regel werd destijds voor de rechter aangevochten, en is uiteindelijk door het hooggerechtshof op procedurele gronden vernietigd.