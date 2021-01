Oegandese oppositieleider Bobi Wine mag zijn huis weer uit

Bobi Wine kan weer bezoek ontvangen in zijn woning in de hoofdstad Kampala, al vloog er na zijn vrijgave wel een politiehelikopter boven zijn huis. Beeld AFP

Wine werd thuis opgesloten na de presidentsverkiezingen waarin hij het had opgenomen tegen Yoweri Museveni, de 76-jarige ex-guerrillastrijder die al sinds 1986 de macht stevig in handen heeft. Museveni werd tot winnaar uitgeroepen, maar Wine maakt gewag van grootschalige stembusfraude. Zijn detentie moest voorkomen dat hij zijn omvangrijke achterban zou mobiliseren voor protesten tegen de uitslag.

De Amerikaanse ambassadeur in Oeganda maakte vorige week maandag het ongenoegen van Washington over de opsluiting van Wine kenbaar door naar het huis van de politicus toe te rijden, alwaar de ambassadeur de toegang werd belet door de Oegandese autoriteiten. Door nu alsnog de omsingeling te beëindigen, kan de regering-Museveni proberen om de relatie met het Westen voort te zetten.

Strategische partner

Amerika en de EU sturen al jaren veel geld naar Oeganda, een land dat zij beschouwen als een belangrijke strategische partner, al krijgen Westerse staten steeds meer het verwijt dat zij met hun steun vooral het weinig democratische bewind van Museveni in het zadel houden.

Ook na de ‘vrijgave’ van de straten rondom de woning van Bobi Wine houden de autoriteiten de oppositieleider nog scherp in de gaten, zo bleek dinsdagochtend, toen er vlak boven de woning een politiehelikopter vloog. Wine ontving op dat moment zijn eerste bezoek aan huis sinds elf dagen, in de vorm van partijgenoten van hem.

Wine zei tijdens de partijbijeenkomst dat hij Museveni ‘binnen een jaar’ wil zien aftreden, al is niet duidelijk hoe hij dat denkt te gaan bewerkstelligen. Tot massale straatprotesten heeft Wine niet opgeroepen; demonstreren is dan ook gevaarlijk in Oeganda, zoals wel bleek in november, toen leger en politie tientallen tientallen mensen doodschoten nadat er protesten waren uitgebroken tegen een arrestatie van Wine.

Eventueel kan Wine via de rechter proberen om de uitslag van de recent gehouden verkiezingen ongedaan te maken, maar aangezien de Oegandese rechtspraak niet onafhankelijk is, biedt zo’n route waarschijnlijk weinig soelaas.