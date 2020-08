Oegandese ambassadeur op het matje geroepen om uitgelekte Zoom-gesprekken over verduistering

De ambassade van Oeganda in Kopenhagen, Denemarken. Beeld Google Streetview

In de 32 minuten en 12 seconden durende clip, die is bemachtigd door de Daily Monitor, een Oegandese krant die wel vaker corruptie blootlegt, praten de ambassadeur en een handvol van haar assistenten op gemoedelijke wijze over hun zelfverrijking. Zo wordt er begerig over nieuwe gordijnen, een tapijt en een rijstkoker gesproken. De drijvende kracht achter het plan lijkt de plaatsvervangend ambassadeur te zijn, een man met de naam Elly Kamahungye.

Hij stelt voor om aan zichzelf, zijn baas en lager personeel ambassadegeld uit te delen dat eigenlijk ergens anders voor bedoeld is, en om de paar duizend dollar per persoon af te boeken als ‘dagvergoedingen’ in plaats van als ‘safari’. Met dit laatste doelt Kamahungye vermoedelijk niet op een tripje naar de dierentuin van Kopenhagen, maar op reiskosten: ‘safari’ betekent in het Swahili ‘reis’.

‘Teamwerk’

De ambassadeur, Nimisha Madhvani, reageert aanvankelijk wat aarzelend op het voorstel – wellicht hoeft zij als telg uit een schatrijke familie van Indiaas-Oegandese suikerindustriëlen het voor het geld niet te doen. Maar even later gaat ze akkoord en noemt ze haar secondant, Kamahungye, gekscherend een ‘suikeroom’. Madhvani heeft, tussen het gelach en gejoel van haar collega’s door, zelfs nog wat advies: ‘Je kunt de boekhouding illegaal doen, dat weet je toch.’

Dat weet Kamahungye inderdaad, zo blijkt wel als hij uitlegt hoe hij ooit tijdens een andere missie in Zwitserland samen met een collega onrechtmatige uitgaven aan het oog van een boekhouder wist te onttrekken. ‘We kochten hem om’, aldus Kamahungye, die de Zoom-vergadering besluit door zijn huidige collega’s te roemen om hun ‘teamwerk’. Dit teamwerk is ‘absoluut essentieel’, vindt ook Madhvani, die overigens aan het online-overleg deelnam vanuit Oeganda. Daar is zij gestrand omdat het land zijn vliegveld dichthoudt vanwege het coronavirus.

Dat Madhvani in Oeganda zit, lijkt op het eerste gezicht slecht uit te komen voor haar, want het ministerie van Buitenlandse Zaken in Oeganda roept haar in een reactie op de onthulling van het Zoom-overleg op het matje. Maar of de ambassadeur echt in de problemen komt, mag worden betwijfeld. Wanbestuur komt op meer Oegandese ambassades voor en wordt oogluikend toegestaan door het bewind, dat ambassadeursbenoemingen gebruikt als een manier om sympathisanten te belonen.