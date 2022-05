Oefenruimte band Nits afgebrand, deel van archief en instrumenten verloren: ‘Hier lag veertig jaar aan herinneringen’

Groepsfoto van de band Nits met Rob Kloet (links, drums), Henk Hofstede (zang/gitaar) en Robert Jan Stips (toetsen). Beeld Paul Bergen / ANP

Maandagochtend iets na 11 uur kreeg de brandweer de eerste melding van een brand in de voormalige gymzaal waar de studio gevestigd was. In de uren daarop zag het er al niet goed uit, zegt Robert Jan Stips, toetsenist van Nits. ‘Het was een zeer felle uitslaande brand met constant hoge vlammen. De brandweer kon niet naar binnen. Wij dachten: hier blijft helemaal niks van over.’

In de Werf Studio, zoals de band het gebouw noemde, namen Nits vele albums en bekende nummers op zoals de hit In the Dutch Mountains uit 1987, die al jaren steevast in de Top 2000 staat. Het gebouw was voor de band veertig jaar lang zowel een oefen- en opnameruimte als een opslagplek voor instrumenten en apparatuur. Daarnaast lag er een uitgebreid archief met tapes en songteksten.

Bijzondere instrumenten

De kans is groot dat een flink deel daarvan verloren is gegaan, zegt Stips. ‘We hadden er veertig jaar aan opnames liggen, bijvoorbeeld van concerten die we hebben gespeeld. Van een deel daarvan hebben we gelukkig back-ups gemaakt, maar er zitten ook unieke tapes tussen die we dus hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug zullen zien.’

Nits tijdens een optreden in TivoliVredenburg in Utrecht, maart dit jaar. Beeld Ben Houdijk

De band vreest vooral voor de verzameling bijzondere instrumenten die in het gebouw opgeslagen lag. Zo had Rob Kloet, percussionist van de band, een flink aantal troms en andere bijzondere percussie staan die de brand hoogstwaarschijnlijk niet hebben overleefd. Op de vliering van het gebouw lagen nog een aantal oude instrumenten, zoals synthesizers, die de band in het verleden heeft gebruikt. Stips: ‘We hebben de vlammen uit de zolder zien slaan. Daar kan eigenlijk niks van over zijn.’

Nieuw album

In het gebouw lagen ook opnames van het nieuwe album van Nits. Hoewel die waarschijnlijk ook onherstelbaar beschadigd zijn, is het album niet verdwenen. ‘De originele opname daarvan ligt ergens anders, dat is een enorme opluchting’, zegt Stips. ‘We mogen sowieso van geluk spreken dat we net klaar waren met de nieuwe plaat: als we nog bezig waren geweest hadden we nu geen ruimte meer om het af te maken.’

De komende dagen gaat de band, als het veilig genoeg is, terug naar het gebouw om de schade op te nemen. Hoewel hoogstwaarschijnlijk bijna alles verloren is gegaan, is Stips ervan overtuigd dat de band zich de komende tijd zal herpakken. ‘Het is te overzien. Henk Hofstede (leadzanger, red.) heeft ergens nog wel een gitaar, ik heb mijn instrumenten nog thuis. We gaan de komende maanden gebruiken om ons te reorganiseren’, zegt Stips. ‘Maar er lagen ook veertig jaar aan herinneringen. Het is treurig dat deze plek echt weg is.’