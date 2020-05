Oefeningen voor overwinningsparade in Moskou leverde corona-uitbraak op onder militairen

In plaats van een grootscheepse militaire parade op het Rode Plein moest de Russische president Vladimir Poetin het op 9 mei, de Dag van de Overwinning, doen met een kleine parade van de presidentiële garde. Beeld EPA

Begin april doken op het internet beelden op van duizenden Russische militairen die zonder mondkapjes schouder aan schouder op een oefenterrein buiten Moskou deelnamen aan een repetitie voor de jubileumparade op het Rode Plein. Toen al vroegen veel mensen zich af of dit niet tot een massale corona-uitbraak zou leiden. Op dat moment waren in sommige plaatsen in Rusland al beperkende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus af te remmen.

Volgens de Russische onderzoekssite Projekt blijken nu zeker 370 kadetten van een aantal prestigieuze militaire opleidingsinstituten en hun officieren besmet te zijn geraakt met het virus. Daarbij gaat het om kadetten van de Soevorov-school in Tver, de Nachimov-school van de marine in St.-Petersburg en militairen van het befaamde Preobrazjenski-regiment dat nog door Peter de Grote is opgericht.

Feestelijkheden

Ondanks het oprukken van het virus in Rusland gaven de autoriteiten voorrang aan de voorbereidingen voor de overwinningsparade op het Rode Plein. De Dag van de Overwinning is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland: tientallen miljoenen Russen en andere inwoners van de Sovjet-Unie zijn omgekomen in de oorlog met nazi-Duitsland.

Een krant in Perm die het waagde te betwijfelen of de parade daar wel zou doorgaan, moest het artikel op last van de Russische mediatoezichthouder weghalen omdat het een 'nep-bericht’ zou zijn.

Ook ouders van kadetten die voor de parade waren geselecteerd voelden niets voor het uitstellen van de feestelijkheden. Zij waren bang dat hun dochters en zoons de mooiste dag van hun leven zouden missen: een parade op het Rode Plein en dan nog wel bij de 75ste viering van de overwinning.

Ook de regering hield hardnekkig vast aan de plannen voor de viering, waaraan 15 duizend militairen en kadetten zouden deelnemen. Pas op 16 april kondigde president Poetin aan dat de parade zou worden uitgesteld, maar op diezelfde dag vond er op het exercitieterrein Alabino buiten Moskou nog een repetitie plaats. Volgens Projekt vertoonden tientallen kadetten toen al symptomen van covid-19. Ook het hoofd van de Nachimov-marineschool bleek besmet.

Verspreiding

Het virus kon zich snel verspreiden doordat besmette rekruten niet strikt werden geïsoleerd, maar toiletten en de kantine deelden met andere militairen. Projekt zegt het werkelijke aantal coronagevallen niet te kunnen achterhalen, omdat president Poetin sinds 6 mei een verbod heeft afgekondigd voor militairen en leerlingen van de militaire scholen om met de pers te praten. Vermoedelijk gaat het om veel meer dan 370 gevallen.

Rusland heeft nu na de Verenigde Staten het grootste aantal coronagevallen in de wereld. Maandag kwamen er in één dag bijna elfduizend bij, waarmee het totaal op 232 duizend kwam.