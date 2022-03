Oefening Nederlandse militairen aan Oekraïense grens is ‘vooral spannend voor het thuisfront’

Minister Ollongren op maandag op bezoek bij defensie in Roemenië. Beeld Ministerie van Defensie

‘Het is geen uitzending maar zo voelt het wel een beetje’, zegt Mark, de commandant van het Nederlandse detachement luchtmobiel met circa 150 militairen dat sinds kort in Roemenië oefent. Eigenlijk zouden ze naar Duitsland gaan, maar de oefening is op het laatste moment verplaatst naar deze Roemeense vliegbasis op circa 80 kilometer van de Oekraïense grens. Het oefenterrein, waar de eenheid wordt gedropt door Amerikaanse helikopters, ligt dichter bij de grens. ‘Mooi ding’, zegt minister Ollongren als ze later uit zo'n Amerikaanse Black Hawk stapt.

‘Duizenden militairen’ zijn hier de afgelopen weken aangekomen, zegt majoor Mark. Amerikanen, Fransen, Belgen. Wie hier de grens over zou rijden, zou in Odessa uitkomen, de havenstad die in vrees leeft voor het Russische invasieleger. Maar van de oorlog is hier – behalve de ingevlogen Navo-militairen – niets te merken.

Voor het thuisfront was deze oefening ‘moeilijk te plaatsen’, erkent majoor Mark. Want thuis kijkt men ook naar de oorlogsbeelden en naar het ‘perspectief waarom we hier zijn’. ‘Poetin is nu wel hele gekke dingen aan het doen’, zegt hij. ‘Ook als militair had ik dit nooit verwacht.’ Maar, zegt kapitein Nadine even later: ‘Het is vooral spannend voor het thuisfront, ik voel me hier veilig.’

Voorwaartse presentie

Op de vliegbasis staan nu de Black Hawks naast de Roemeense modellen die herinneren aan de Sovjettijd. Aan de randen van het vliegveld staan Mig-gevechtsvliegtuigen van het type dat al dan niet aan Oekraïne zou kunnen worden gegeven. Sommige staan te verroesten als tuinkabouters in een overwoekerde volkstuin. Een van deze Roemeens jachtvliegtuigen verdween recent van de radar, een reddingshelikopter stortte daarna neer met zeven inzittenden, een dubbel drama dus.

Modderige paden verbinden de snel uit de grond gestampte grote tenten voor de militairen. Franse zwarte baretten kruisen Amerikaanse militairen in hun zandkleurige uniformen. In een zo’n grote tent waar wel honderd Nederlandse rode baretten slapen, is de sfeer goed. Roy, Jarno en Jan zijn alledrie 21 en vinden het wel leuk dat de plannen plotseling veranderden. ‘Juist die snelheid geeft een goed gevoel’, zegt Jarno. ‘Zodra we het hoorden, hadden we er zin in.’ Behalve goede luimen, zie je op de bedden ook de gloednieuwe helmen en de rest van een nieuwe outfit die alle operationele eenheden tegenwoordig krijgen als ze op pad gaan.

Binnenkort besluit Nederland waarschijnlijk om, net als in Litouwen, ook in Roemenië een bijdrage te gaan leveren aan wat de Navo de ‘voorwaartse presentie’ noemt aan de oostflank. Het zal opnieuw om een compagnie van circa 150 à 200 militairen gaan, die wordt ingebed in een Navo-eenheid onder Franse leiding. In Litouwen houdt Nederland zo’n presentie al sinds 2017 vol, maar met een nieuwe missie in Roemenië én het commitment van 1.500 militairen aan de NRF, de snelle reactiemacht van de Navo, komt het einde in zicht van wat de landmacht kan bijdragen.

Pijn van de afgestoten tanks

CDS Eichelsheim, met Ollongren vandaag op werkbezoek bij de troepen, beaamt dat de landmacht met deze bijdrage ‘tegen het maximum’ aanloopt. Daarom onderzoekt defensie nu met de Fransen of Nederland zijn taak eventueel met een ander land kan uitvoeren, België bijvoorbeeld, waarbij beide landen elkaar afwisselen. Eichelsheim: ‘Zij een halfjaar, wij een halfjaar.’ Maar het besluit moet nog genomen worden.

Minister Ollongren spreekt in Roemenië van een ‘belangrijk moment in de geschiedenis’, en ook een reden om heel goed op ‘onze mensen’ te letten – ‘en op het thuisfront. De oorlog in Oekraïne doet wat met iedereen, maar dat geldt voor hen extra.’

Ook de vraag welke invloed de oorlog in Oekraïne zal hebben op (de inrichting van) de krijgsmacht, dient zich aan. De landmacht leeft nog altijd met de pijn van de afgestoten tanks. ‘Als je naar deze oorlog kijkt, kun je moeilijk nog zeggen ‘de tank speelt geen enkele rol meer’’, zegt een woordvoerder. Minister Ollongren vindt dat de krijgsmacht de taken en plannen opnieuw moet doordenken, net als de Navo zelf. ‘We moeten in elk geval onze internationale samenwerking intensiveren, zodat de som der delen zo goed mogelijk wordt.’

Geen gamechanger

Generaal Eichelsheim noemt de oorlog echter ‘geen gamechanger van ‘oh nou moet ik de krijgsmacht anders gaan inrichten’’. De oorlog is ‘geen verrassing’, al is het wel ‘een zwart scenario’. Moet Nederland misschien weer denken aan een tankbataljon? ‘Nee zo moet je daar denk ik niet naar kijken. Behalve dat je nu heel snel meer moet gaan investeren dan we misschien voorzien hadden.’

Dat de krijgsmacht momenteel met beperkingen opereert, wordt duidelijk als de commandant en de minister de groene tent binnenlopen waar de oefening wordt voorbereid. ‘Worden we een een oorlog ingezogen, dat was het gevoel in het begin’, zegt luitenant Guido. ‘Maar nu niet meer hoor.’ Het oefenscenario is ‘gerelateerd aan dit moment. De tegenstander heeft kernwapens, laten we het gewoon zeggen, de Russen. Maar het is fictief.’

Een andere luitenant, Wietse, zegt er naar uit te kijken na twee jaar eindelijk weer met helikopters te oefenen. Zoals bijna altijd tegenwoordig, is ook deze compagnie aangevuld met blokjes van andere eenheden. Zoals een deel van de Delta-compagnie van Wietse. ‘De vulling van onze eenheid is momenteel 40 procent’, zegt hij.

Maar de stemming is goed. Als de generaal vraagt op welk terrein morgen geoefend wordt, antwoordt Guido (in het Engels): ‘Het is een aanval door de lucht, sir, ze zetten ons af en dan zien we wel!’