Odessa zwaar getroffen, Zelenski geroerd door dood journalist en haar baby: ‘De klootzakken, vuile klootzakken’

Een militaire orthodoxe priester zegent de Paasmaaltijd aan het front bij Zaporizhzhia in Oekraïne. Beeld Andriy Dubchak / AP

Onder de doden was de 28-jarige journalist Valeria Glodan en haar drie maanden oude dochtertje Kira. Een door haar man Yuri verspreide foto van het tweetal ging al snel de wereld over. Ook president Zelenski was erdoor geroerd: ‘Een kind van drie maanden. De oorlog begon toen de baby een maand oud was. Kun je je dat voorstellen? De klootzakken, vuile klootzakken.’

Ook de beschietingen op het Azovstal-complex in Marioepol gingen dit weekeinde door. Het complex is nog steeds in Oekraïense handen. Behalve een onbekend aantal strijders zouden ook ongeveer duizend burgers vastzitten in tunnels en kelders onder het complex.

Op het internet verscheen een filmpje waarop Oekraïense strijders een groep vrouwen en kinderen in hun schuilplaats bezoekt, en ze wat snoep en voedsel geven. Een moeder zegt dat ze al sinds 2 maart in deze schuilplaats zit. Een meisje zegt: ‘We kunnen met onze telefoon spelen, maar we willen naar huis, we willen de zon zien.’

Zelfs het orthodoxe Pasen dat dit weekeinde werd gevierd, leidde niet tot een staakt-het-vuren. Wel was er een zeldzaam publiek optreden van Vladimir Poetin, die de Paasmis bijwoonde in een Moskouse kathedraal. Staand in zijn eentje werd hij daar gefilmd met een kaarsje in zijn hand, terwijl het volk met stalen hekken op grote afstand werd gehouden.

Zwaar geschut

Dinsdag spreekt Poetin de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres. Donderdag zal Guterres Kyiv aandoen en dat zit Zelenski niet lekker: waarom bezoekt Guterres eerst Poetin en dan pas hem? ‘Dat is gewoon fout’, zegt Zelenski: ‘Er zit geen rechtvaardigheid en geen logica in deze volgorde.’

De Oekraïense president had zaterdag het bezoek aangekondigd van twee hoge Amerikaanse gasten, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn collega van Defensie Lloyd Austin. Het was lang onzeker of het nu wel of niet zou gebeuren, omdat een officiële bevestiging van de Amerikanen uitbleef, maar Blinken en Zelenski hebben elkaar zondag dan toch ontmoet. Dat berichtte persbureau Reuters ’s avonds laat. Het is wel nog niet duidelijk wat er is gezegd.

Zelenski was sowieso van plan om de Amerikaanse ministers te vragen nog meer en nog zwaardere wapens te sturen dan hun president Joe Biden al had toegezegd. Biden had vorige week bekendgemaakt dat hij nu ook zwaar geschut naar Oekraïne zou sturen, ‘rechtstreeks naar het front’.

Blinken en Austin moesten ‘niet met lege handen komen’, zei Zelenski. ‘We verwachten geen koekjes, maar specifieke zaken en specifieke wapens.’