Obama probeert verkiezingshervorming te redden, vlak voor stemming in de Senaat

Oud-president Barack Obama. Beeld AFP

De actie van Obama komt nu de Senaat zich dinsdag opmaakt voor een belangrijke stemming over het wetsvoorstel.

Het Democratische wetsvoorstel is de meest ingrijpende hervorming van de landelijke verkiezingsregels in decennia en is bedoeld om het stemmen bij komende verkiezingen makkelijker te maken. Zo wordt het op grote schaal stemmen per post, waar de Republikeinen en president Trump zich bij de laatste verkiezingen flink tegen verzetten, beschermd en uitgebreid. Ook moet de omstreden indeling van kiesdistricten worden aangepakt, evenals de financiering van de politieke campagnes.

‘Het is het resultaat van compromissen’, aldus Obama maandag over de voorstellen die de conservatieve Democratische senator Joe Manchin de afgelopen dagen heeft gedaan. Ook president Biden reageert niet afwijzend op de pogingen van Manchin om verkiezingshervorming alsnog van de grond te krijgen.

De Democraten proberen met de For the People-wet tegenwicht te bieden aan de Republikeinen die de afgelopen maanden in diverse staten strengere verkiezingsregels hebben aangenomen. Het Huis van Afgevaardigden ging in maart al akkoord met het wetsvoorstel maar in de Senaat dreigt het nu vroegtijdig te stranden.

Just early voted with my mom and Jonnie in Albany. With voting rights under attack, we should be protecting this sacred right and making it easier to vote—not harder. Let's pass the #ForThePeopleAct pic.twitter.com/JuAjCQSPJz — Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) 20 juni 2021

Blokkade Senaat

Niet alleen zijn de Republikeinen in de Senaat fel tegen het wetsvoorstel, ook dreigen ze het dinsdag tijdens een procedurestemming niet eens in behandeling te nemen. De Democraten missen de steun van tien Republikeinen, nodig om het debat over het wetsvoorstel te beginnen. De kans is groot dat het wetsvoorstel dinsdag al wordt geblokkeerd door de Republikeinen, die net als de Democraten de helft van de Senaat in handen hebben.

Met zijn steun voor de voorstellen van Manchin, probeert Obama te voorkomen dat de Democratische pogingen op een debacle uitlopen. De compromisvoorstellen zouden op steun kunnen rekenen van een deel van de Republikeinse senatoren.

Manchin is tegen het omvangrijke Democratische wetsvoorstel omdat hij net als de Republikeinen vindt dat het veel te ver gaat. De actie van Obama is opmerkelijk omdat het ongebruikelijk is dat oud-presidenten zich na hun vertrek zo openlijk mengen in politieke discussies.

Senator Joe Manchin carries a fateful burden.



By quirk of gridlock, he is literally the swing vote between two warring visions for the vote itself https://t.co/VXXcu6ld0R — Bloomberg Opinion (@bopinion) 21 juni 2021

‘Stap voorwaarts’

Obama’s steun voor Manchin is ook pikant omdat de senator zich steeds onafhankelijker opstelt en vaak de kant van de Republikeinen kiest. ‘Het is een poging van de meest conservatieve Democraat in het Congres om met verstandige hervormingen te komen’, aldus Obama in een interview met Yahoo. ‘Voorstellen waar een meerderheid van de Amerikanen, van Democraten en Republikeinen, mee kan instemmen.’

Manchin steunt onder andere het vroegtijdig stemmen, waar de Democraten een grote voorstander van zijn. Ook handhaaft hij het voorstel om van verkiezingsdag een vrije dag te maken om kiezers zo aan te moedigen naar de stembus te gaan. Hij omarmt echter ook Republikeinse voorstellen, zoals een verplichting voor kiezers om een legitimatiebewijs te overleggen bij het stemmen.

Het Witte Huis noemde Manchins voorstellen maandag ‘een stap voorwaarts’. Biden, die verkiezingshervorming heeft bestempeld als een cruciaal onderdeel van zijn presidentiële agenda, overlegde maandag in het Witte Huis met Manchin. Het Witte Huis ging echter niet zo ver om de compromisvoorstellen van de senator volledig te omarmen.

Obama: Voting rights bill must pass before next election https://t.co/jcR8JTN5FU pic.twitter.com/mjTTZFIg7W — The Hill (@thehill) 22 juni 2021

Dwarsbomen

Of de pogingen van Manchin voldoende zullen zijn om een forse Democratische nederlaag in de Senaat af te wenden, moet betwijfeld worden. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft het Democratische wetsvoorstel bestempeld als een ‘partijdige machtsgreep’. Ook wijst hij, net als veel andere Republikeinen, de compromisvoorstellen van Manchin af.

De Republikeinse senatoren zien dat hun partijgenoten in de staten, van Texas tot Florida, juist alles doen om de verkiezingsregels aan te scherpen, met steun van oud-president Trump. Een deel van de senatoren moet volgend jaar, bij de tussentijdse verkiezingen, ook vechten voor hun herverkiezing en eventuele nieuwe regels kunnen nadelig voor hen uitpakken.

De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, daagde McConnell maandag uit. Als de Republikeinen dinsdag een discussie over zo’n belangrijk onderwerp zullen dwarsbomen, willen de Democraten dat in de komende maanden tegen hen gebruiken. ‘Zullen onze Republikeinen het toestaan dat we met elkaar in debat gaan?’, sneerde Schumer richting McConnell en zijn collega’s. ‘We staan ​​op het punt erachter te komen hoe mijn Republikeinse collega’s die vraag zullen beantwoorden.’