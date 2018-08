Obama: ‘McCain zag burgerschap als patriottistische plicht’

‘We waren deel van verschillende generaties, hadden compleet verschillende achtergronden, en beconcurreerden elkaar op het hoogste politieke niveau. Maar we deelden, naast al onze verschillen, een trouw aan iets hogers - de idealen waarvoor generaties Amerikanen en migranten hebben gevochten, gemarcheerd en opofferingen hebben gebracht’, zegt Obama.

Obama en zijn vrouw Michelle bieden hun ‘meest oprechte condoleances’ aan aan de familie McCain. ‘Weinigen onder ons zijn getest zoals John, of zijn gevraagd om moed te tonen zoals hij. Maar ieder van ons kan ernaar streven om het hogere belang boven het onze te stellen’, aldus Obama.

Oud-vicepresident onder Obama Joe Biden, die bevriend raakte met McCain toen ze samen in de senaat dienden, zei dat de nalatenschap van de senator ‘een lange schaduw werpt’. ‘Zijn gedrevenheid was nooit uitgeblust: we zijn hier om ons te verbinden aan iets dat groter is dan onszelf.’

Trump op Twitter

Donald Trump reageerde via Twitter op de dood van McCain, die tot het eind toe uiterst kritisch is geweest op de huidige president van de Verenigde Staten. ‘Mijn diepste medeleven en respect gaan uit naar de familie van senator John McCain. Onze harten en gebeden zijn bij je!’, aldus Trump vlak na de dood van zijn partijgenoot en criticaster. McCain noemde recent nog een persconferentie van Trump met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ‘een van de meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit’.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! Donald J. Trump

George W. Bush: ‘Hij was een vriend’

‘Hij was een vriend die ik erg ga missen’, laat George W. Bush, Amerikaans president van 2001 tot 2009, in een verklaring weten. ‘John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde’, aldus de voormalige president.