Obama: herstel van de verdeeldheid in Amerika duurt langer dan één termijn

2016, de dan nog zittende president Barack Obama ontmoet zijn opvolger. 'Trump beloofde miljoenen Amerikanen die opgeschrikt waren door een zwarte man in het Witte Huis een toverdrankje voor hun raciale angst.’ Beeld REUTERS

Obama zei dat in interviews met de BBC en CBS naar aanleiding van de publicatie van zijn memoires, deze dinsdag. Het zijn de eerste interviews die Obama heeft gegeven sinds Joe Biden vorige week werd uitgeroepen tot de nieuwe president van de VS.

Obama noemt Amerika ‘meer verdeeld dan vier jaar geleden’, toen Donald Trump zijn opvolger werd in het Witte Huis. Obama ziet de verkiezing van Biden als het begin van een herstelproces dat Amerikanen weer nader tot elkaar moet brengen.

Eerder was al bekend dat Obama in zijn memoires een kaarsrechte lijn trekt van het begin van zijn presidentschap naar de opkomst van Trump en zijn polariserende politiek. Obama denkt dat zijn winst van het Witte Huis wel moest leiden tot een tegenreactie: ‘Trump beloofde miljoenen Amerikanen die opgeschrikt waren door een zwarte man in het Witte Huis een toverdrankje voor hun raciale angst.’

De voormalig president vindt dat Trump sindsdien de bereidheid heeft getoond ‘om verdeeldheid aan te wakkeren, omdat dit goed was voor zijn politiek’, zegt Obama tegen de BBC. ‘Het zal langer dan één presidentstermijn duren om de trend weer te keren.’ Niet alleen politici hebben volgens hem de taak om de verdeeldheid onder Amerikanen weer te helen, ook burgers zullen weer moeite moeten doen om naar elkaar te luisteren.

Alternatieve feiten

Dat laatste is alleen moeilijk als burger het mede door ‘gestoorde complottheorieën’ - zelfs niet meer met elkaar eens kunnen worden over de basisfeiten. Media zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het verspreiden van haatzaaiende desinformatie tegen te gaan, zoals het waanidee dat ‘Hillary Clinton onderdeel zou zijn van een pedofielennetwerk en dat Biden een stiekeme socialist zou zijn’, aldus Obama.

Ook in het interview met CBS benadrukt Obama dat de verkiezingsuitslag bewijst dat Amerika momenteel ‘tot op het bot verdeeld is’ en dat de voortdurende verspreiding van complottheorieën dat mede heeft veroorzaakt. ‘De kracht van die alternatieve kijk op de wereld – die die stemmers te horen krijgen via media die zij volgen – heeft veel impact.’ Op de vraag of hem dit zorgen baart, antwoordt de voormalig president: ‘Ja, het is heel moeilijk voor onze democratie om te functioneren als we uitgaan van compleet andere feiten.’