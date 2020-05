Obama hekelt crisisaanpak Trump: een ‘chaotische ramp’

Oud-president Obama heeft kritiek op zijn opvolger naar traditie grotendeels vermeden, maar haalt nu hard uit naar de crisisaanpak van huidig president Trump. Beeld AFP

Obama uitte zijn kritiek volgens Yahoo News en Reuters in een videogesprek met drieduizend leden van de Obama Alumni Association, bestaande uit oud-medewerkers van Obama’s regering.

In het gesprek riep Obama zijn vroegere medewerkers op om op Joe Biden te stemmen, zijn vroegere vicepresident. Biden zal naar alle waarschijnlijkheid de Democratische presidentskandidaat zijn bij de verkiezingen in november. Volgens Obama zijn de komende verkiezingen van enorm belang: ‘Waar we tegen vechten is de lange-termijn trend om egoïstisch te zijn, om de anderen te zien als de vijand, die steeds sterker wordt in de Amerikaanse maatschappij.’

Volgens Obama is die trend ook terug te zien in de ‘zwakke en rommelige’ reactie van de regering-Trump op ‘deze mondiale crisis’. ‘Het zou al slecht geweest zijn onder de beste regeringen, maar het is een absoluut chaotische ramp geworden doordat dat idee van ‘wat heb ik eraan?’ en ‘wat kunnen mij de anderen schelen’ de normale werkwijze in onze regering is geworden’, zei Obama.

Obama uitte ook kritiek op het besluit van Trumps minister van Justitie William Barr om alle klachten tegen voormalig nationale veiligheidsheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen. Dit ondanks Flynns bekentenis dat hij tegen de FBI heeft gelogen over zijn heimelijke contacten met de Russische ambassadeur in Washington. Flynn liet in dat gesprek weten dat Trump, die toen nog geen president was, door Obama afgekondigde sancties tegen Rusland zou terugdraaien. Volgens Obama komt de rechtsorde in gevaar als iemand die meineed heeft gepleegd er zonder straf van af komt.

Volgens Trumps nieuwe woordvoerder Kayleigh McEnany is zijn reactie op de coronacrisis juist ‘zonder weerga’ en heeft die talloze Amerikanen het leven heeft gered, zo reageerde zij op Obama’s kritiek.