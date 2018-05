NYT: Weinstein gaat zichzelf aangeven bij politie

Harvey Weinstein gaat zichzelf aangeven bij de politie. Verwacht wordt dat hij zich vrijdagochtend (lokale tijd) meldt op het bureau in New York. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen binnen de politie.

Volgens de krant staat de politie op het punt om Weinstein te arresteren. De voormalige filmproducent is hiervan op de hoogte en zou eieren voor zijn geld kiezen, en zichzelf dan maar aan willen geven.

Genoeg bezwaren materiaal

Er wordt al maandenlang onderzoek verricht naar de klachten van vrouwen die ooit met Weinstein hebben samengewerkt. Er zijn beschuldigingen van seksuele intimidatie, maar ook van misbruik en verkrachting. Tot dusver ontkent Weinstein alles, maar het lijkt erop dat er nu genoeg bezwarend materiaal is gevonden om hem in te rekenen.

Het balletje kwam aan het rollen toen de New York Times op 5 oktober 2017 een artikel publiceerde met aantijgingen tegen Weinstein. Hierna kwamen de verklaringen los, en uiteindelijk maakten meer dan honderd vrouwen melding van seksueel wangedrag door Weinstein.

De beschuldigingen waren het begin van de #MeToo-beweging die seksueel wangedrag wereldwijd aan de kaak stelt.