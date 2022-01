NYT: VS overwegen grote troepenmacht in Oost-Europa om druk op Rusland op te voeren

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zalen Antony Blinken op de ambassade in Kiev. Beeld REUTERS

Rusland heeft meer dan 127.000 manschappen en militair materieel klaarstaan in het grensgebied met buurland Oekraïne. De vrees voor een invasie neemt toe. Amerikanen zeggen nog steeds niet te weten wat de plannen zijn van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens sommige functionarissen zijn er aanwijzingen dat Rusland Kiev wil veroveren en de Oekraïense regering omver wil werpen.

‘Terwijl we diplomatie bedrijven, zijn we bezig met verdediging en afschrikking’, zei Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zondag op CBS. ‘De NAVO zal aanzienlijk worden versterkt als Rusland daden van agressie pleegt. Dat ligt allemaal op tafel.’ Vroeg in de week kan hier al een beslissing over vallen.

Pentagon

Op zaterdag hebben Amerikaanse functionarissen van het Pentagon opties voorgelegd aan president Biden. Er zouden tussen de duizend en vijfduizend militairen naar Oost-Europese landen kunnen worden gestuurd, een aantal dat in korte tijd verder zou kunnen oplopen tot in de tienduizenden. Ook is er gesproken over een Amerikaanse inzet van oorlogsschepen en vliegtuigen in Oost-Europa.

Tot voor kort was de Amerikaanse regering terughoudend ten aanzien van een uitbreiding van de troepenmacht in Europa, uit angst om Rusland te provoceren tot een invasie: meer soldaten aan zijn grens is precies wat Poetin niet wil. Maar nu hij zijn dreiging tegen Oekraïne heeft opgevoerd, willen de Amerikanen laten zien dat ook zij dat kunnen. Diplomatieke gesprekken tussen Amerikaanse en Russische functionarissen hebben Poetins toon vooralsnog niet afgezwakt.

Negatief reisadvies

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken besloot zondag om alle familieleden en niet-essentieel ambassadepersoneel terug te roepen uit de Oekraïense hoofdstad. Ook geldt er een negatief reisadvies voor Rusland en Oekraïne. De VS ontraden Amerikanen met klem om over land van Rusland naar Oekraïne te reizen.

Op zaterdag kregen alle overige Amerikanen in Oekraïne al het verzoek om het land te verlaten met commerciële vluchten. ‘Amerikanen mogen niet verwachten dat er door de overheid gesponsorde evacuaties zullen plaatsvinden’, zei een woordvoerder van het ministerie zaterdag, zoals tijdens de evacuatie uit Afghanistan afgelopen jaar wel het geval was.