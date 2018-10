NYT: Verdwenen journalist Khashoggi vermoord en in stukken gezaagd door Saoedisch moordcommando

De journalist Jamal Khashoggi die sinds afgelopen week van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, is slachtoffer geworden van een Saoedisch moordcommando. Dit zegt een hoge Turkse veiligheidsfunctionaris die op de hoogte is van het politieonderzoek woensdag in The New York Times en tegen diverse media in Turkije.

Medewerkers van het Saoedische consulaat in Istanbul. Foto EPA

Khashoggi zou vorige week in het Saoedische consulaat in Istanbul zijn vermoord en in stukken gezaagd door vijftien Saoediërs die in twee vliegtuigen naar Turkije zouden zijn gevlogen. De moord op de kritische Saoedische journalist zou zijn uitgevoerd in opdracht van hoge kringen in het koningshuis in Ryaad.

Binnen twee uur na zijn aankomst op het consulaat, zou de 59-jarige Khashoggi zijn omgebracht en in stukken gezaagd met een zaagmes. ‘Het leek wel op Pulp Fiction’, aldus de hoge Turkse functionaris, doelend op de gewelddadige film van Quentin Tarrantino.

Een autopsie-expert, die deel uitmaakte van het moordcommando, zou mogelijk hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Daarna zou het team, dat dezelfde dag Istanbul verliet, zijn lichaamsdelen hebben laten verdwijnen.

Turkish newspaper Sabah releases names & pictures of the 15 Saudi who are suspected to be involed in the disappearance of the Saudi journalist. pic.twitter.com/Q2XZd9RcqI EHA News

Mogelijk afgeluisterd

De Turkse president Erdogan werd zaterdag op de hoogte gebracht van de conclusies van de onderzoekers. Nadat Erdogan op de hoogte was gesteld van de moord, aldus de New York Times, zou hij dit doelbewust hebben laten uitlekken naar de krant en andere media. Hoe Ankara weet dat Khashoggi op gruwelijke wijze is omgebracht, wil de Turkse functionaris niet kwijt.

Mogelijk hebben de Turkse veiligheidsdiensten gesprekken in het consulaat afgeluisterd. De krant The Washington Post meldde woensdag dat de VS kort voor Khashoggi’s verdwijning op de hoogte waren van een Saoedisch moordplan. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden communicatie opgevangen tussen Saoedische functionarissen, aldus een goed ingevoerde bron, die een plan bespraken om de journalist te ontvoeren.

Doel was om Khashoggi naar Saoedi-Arabië te lokken. Het was echter niet duidelijk of de Saoediërs hem wilden ondervragen of uit de weg wilden ruimen. Khashoggi, die kritisch bericht over de Saoedische regering en kroonprins Mohammed bin Salman, bezocht het consulaat vorige week dinsdag om zaken te regelen in verband met zijn geplande huwelijk. Zijn Turkse verloofde wachtte buiten op hem maar hij kwam nooit meer opdagen.

Op een bewakingsvideo is te zien hoe Khashoggi het consulaat binnengaat. Foto AFP

Identiteit daders

De Turkse onderzoekers hebben de identiteit vastgesteld van de vijftien Saoediërs. Het zouden overheidsfunctionarissen zijn en leden van de veiligheidsdiensten. De Turkse krant Sabah, die de regering-Erdogan steunt, publiceerde woensdag de foto's, namen en geboortedata van de leden van het moordcommando. Twee Turkse functionarissen hebben berichtgeving in Sabah bevestigd over de bewegingen van het Saoedische team in Istanbul.

De groep zou dinsdag in twee chartervliegtuigen in Istanbul zijn aangekomen. De toestellen waren van Sky Prime Aviation, een bedrijf dat vaak wordt ingeschakeld door de Saoedische regering. Het eerste toestel, met aan boord negen man, landde midden in de nacht op de luchthaven Atatürk. Zij vertrokken later weer met hetzelfde vliegtuig, ruim negen uur nadat Khashoggi het consulaat was binnengegaan, via Dubai naar Saoedi-Arabië.

De tweede groep kwam aan het einde van de middag aan in Istanbul. Het ging hier om zes man. Een uur na hun aankomst, vertrokken ze weer met hetzelfde vliegtuig via Caïro naar Ryaad. Volgens een bron die op de hoogte is van het onderzoek, zouden zeker zes auto’s het consulaatterrein hebben verlaten ruim twee uur nadat Khashoggi het gebouw had betreden.

In deze voertuigen zou een deel van het moordcommando hebben gezeten. Een van de auto's, een Mercedes-busje, reed naar de vlakbij gelegen residentie van de Saoedische consul. Politieonderzoekers vermoeden, aldus Sabah, dat het lichaam van Khashoggi in dit busje zat.