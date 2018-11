NYT: Trump wilde zijn politieke rivalen Clinton en Comey laten vervolgen

Adviseur McGahn stuurde de president vervolgens een memo waarin hij de gevolgen voor Trump schetste, mocht die opdracht geven tot vervolging. Die liepen uiteen van een weigering van het ministerie van Justitie tot het besluit van het Congres om over te gaan tot een afzettingsprocedure van de president, omdat hij kon worden beschuldigd van machtsmisbruik.

Volgens de krant is het niet bekend of Trump de memo heeft gelezen. Volgens de bronnen heeft hij het er met Gahn niet meer over gehad, maar besprak de president sindsdien meerdere malen met andere mensen de mogelijkheid om een speciaal onderzoek naar Clinton en Comey te openen. Ook zou hij zijn teleurstelling hebben uitgesproken over het gebrek aan daadkracht van FBI-baas Christopher A. Wray. Trump zou hem ‘zwak’ hebben genoemd.

Waar Trump zijn voormalige rivaal Clinton en Comey voor wilde laten vervolgen is niet bekend, maar de president was al sinds voor de verkiezingen gefixeerd op e-mails die op een onbeveiligde server van Clinton stonden. Zowel Clinton als Comey hebben hierover getuigd tegenover een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. Comey is op dit moment getuige in een onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar inmenging van Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

Het Witte Huis heeft nog niet op het artikel gereageerd. McGahn liet via een advocaat weten dat de president, zover hij het zich kon herinneren, nooit heeft opgedragen dat iemand Clinton of Comey moest vervolgen.