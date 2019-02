NYT: Trump voert sabotageoorlog op om Iraanse langeafstandsraket te voorkomen

Lancering van een Qadr-raket vanaf een basis in het noorden van Iran. Beeld AFP

De uitbreiding van de sabotagecampagne, die donderdag werd gemeld in The New York Times, komt zo’n tien jaar na berichten dat het computervirus Stuxnet de Iraanse verrijking van uranium ontregelde. Nu zou het uitgebreide raket- en ruimtevaartprogramma van Teheran het doelwit zijn.

Via de CIA proberen de Amerikanen de Iraniërs te voorzien van ondeugdelijke raketonderdelen en materialen, zo bevestigen huidige en voormalige regeringsfunctionarissen. Deze worden in het geniep geleverd aan bedrijven en handelaren op de zwarte markt die zaken doen met Teheran.

De Amerikaanse sabotage is mogelijk de reden waarom in januari en februari twee satellietlanceringen direct mislukten. In de afgelopen elf jaar zou maar liefst 67 procent van de Iraanse pogingen om een satelliet te lanceren zijn mislukt. Doorgaans is een mislukkingspercentage van 5 procent normaal.

De VS en Israël denken dat Iran de lancering van satellieten gebruikt om de technologie in handen te krijgen die nodig is voor de ontwikkeling van een langeafstandsraket. Beeld AP

Dekmantel

De VS en Israël verdenken Iran er al jaren van de satellietlanceringen te gebruiken als dekmantel voor de ontwikkeling van langeafstandsraketten. Noord-Korea deed dit eerder met succes. De ervaring die wordt opgedaan bij het maken en testen van de draagraketten voor de satellieten kan immers prima worden gebruikt voor de ontwikkeling van een langeafstandsraket met een bereik van tussen de 5.500 en 10.000 kilometer.

Washington en Jeruzalem reageerden dan ook geschokt toen Teheran op 15 januari probeerde de Payam-e Amirkabir-satelliet in een baan om de aarde te brengen. Hoewel de lancering binnen een paar minuten mislukte, zagen beide landen het als het zoveelste bewijs dat Iran aan een intercontinentale raket werkte. Als de lancering was gelukt, zou het Iran ‘cruciale informatie hebben opgeleverd voor de ontwikkeling van langeafstandsraketten die de VS kunnen bereiken’, aldus president Trump.

De architect van de hernieuwde sabotageoorlog tegen Iran zou de voormalige CIA-directeur Mike Pompeo zijn, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Toen hij twee jaar geleden door Trump werd benoemd tot CIA-baas, zou hij meteen de campagne tegen het Iraanse raket- en ruimtevaartprogramma nieuw leven hebben ingeblazen. De campagne begon al onder president George W. Bush en werd voortgezet door de regering-Obama. Trump zou bij zijn aantreden in 2017 de sabotagepogingen echter op een laag pitje hebben gezet.

Amerikaanse sabotageacties, onder andere met cyberaanvallen, konden niet voorkomen dat Noord-Korea eind 2017 met succes de intercontinentale raket Hwasong-15 testte. Beeld AFP

Cyberaanvallen tegen Noord-Korea

Vlak voordat de Iraniërs in januari de Simorgh-raket de lucht in probeerden te sturen, waarschuwde Pompeo Teheran de wereld niet te tarten. Na de mislukte lancering, zei hij op Twitter dat de Iraanse leiders de wil van de ‘internationale gemeenschap hadden genegeerd’. Maar als de mislukking inderdaad het werk was van de Amerikanen, dan moeten Pompeo en Trump het nieuws toen met instemming hebben ontvangen. Drie weken later was het bovendien opnieuw raak.

Pompeo borduurt voort op de sabotagecampagne tegen het Noord-Koreaanse raketprogramma waartoe president Obama in 2014 opdracht gaf. Ook toen was het doel te voorkomen dat het land in het bezit kwam van een langeafstandsraket die de VS kon bereiken. Zorgen dat Pyongyang ondeugdelijke raketonderdelen in handen kreeg, was toen echter geen optie omdat Noord-Korea al jaren niet afhankelijk is van het buitenland voor de ontwikkeling van raketten.

Diverse Noord-Koreaanse raketlanceringen mislukten in 2016, mogelijk als gevolg van Amerikaanse cyberaanvallen. De sabotageacties van Obama konden echter niet voorkomen dat Noord-Korea eind 2017 toch nog in het bezit kwam van een intercontinentale raket, de Hwasong-15. Deze kan, zo moest de regering-Trump met grote schrik constateren, het vasteland van de VS bereiken.