NYT: Trump betaalde in 20 jaar tijd weinig of helemaal geen belasting

Ook blijkt uit de documenten, waarop Amerika vier jaar heeft gewacht, dat Trump zijn presidentschap gebruikt om extra inkomsten te genereren. En hij moet de komende vier jaar zo’n 400 miljoen dollar afbetalen aan schuldeisers.

De conclusies die uit de financiën van de president zijn te trekken zijn verstrekkend, maar zullen, zo valt te verwachten, geen grote electorale gevolgen hebben. Onthullingen over Trump werden in het verleden door zijn aanhangers gebagatelliseerd of goedgepraat.

‘Het Amerikaanse volk geeft hier niets om’, zei Trumps campagnewoordvoerder Hogan Gidley zondag op Fox News. Daarmee bedoelde hij de mensen die op Trump stemmen. Trump zelf noemde de onthullingen nepnieuws. Een van zijn advocaten zei dat hij wel degelijk belasting heeft betaald, maar doelde daarbij op sociale premies voor zijn personeel.

Niet heel succesvol

Dat neemt niet weg dat de aangiften eindelijk een preciezer beeld geven van de zakelijke en fiscale manoeuvres van Trump. Eén: als zakenman is hij niet heel succesvol, als verkoper van zijn imago als succesvol zakenman daarentegen wel. Twee: elke privé-uitgave is voor Trump een potentiële aftrekpost. Drie: hij zit diep in de schulden. Vier: hij presenteert zich, fiscaal gezien, als loser.

Trumps belastingmoraal was al bekend. De afgelopen jaren kwamen een paar oude belastingaangiften van Trump boven. Toen presidentskandidaat Hillary Clinton in een debat in september 2016 opmerkte dat hij nauwelijks inkomstenbelasting betaalde, zei Trump: ‘Dat maakt me slim.’ Clinton zei toen: ‘Misschien heb je wel heel veel jaren geen federale inkomstenbelasting betaald.’ Trump: ‘Geloof me, dat geld zou alleen maar verspild zijn.’ Op zijn campagnebijeenkomsten dit jaar laat Trump het liedje Fortunate Son horen van Creedence Clearwater Revival, een liedje over een rijkeluiszoon die de dienstplicht en de belasting ontduikt.

Nu heeft The New York Times dus de feiten achterhaald. Over een periode van achttien jaar sinds 2000 betaalde Trump gemiddeld 1,4 miljoen dollar inkomstenbelasting – een modaal lid van de 0,001 procent rijkste Amerikanen betaalt volgens de Times jaarlijks zo’n 25 miljoen. In elf van die achttien jaar betaalde Trump helemaal niets; in 2016 en 2017, het jaar waarin hij tot president gekozen werd en het jaar daarna, droeg hij 750 dollar af. Dat is minder dan een gemiddelde illegaal aan inkomstenbelasting betaalt.

Trump verdiende in die periode volgens berekeningen van de krant 427,4 miljoen dollar met de tv-show The Apprentice en het verkopen van zijn naam. Hij investeerde dat geld vooral in golfbanen, maar die blijken allemaal verlies te maken. Trump gebruikt de verliezen om zijn inkomen te dempen.

Creatief met aftrekposten

Verder blijkt hij creatief met aftrekposten. Zo voerde hij 70 duizend dollar op aan onkosten voor zijn haarstylist, en 100 duizend dollar voor het haar van zijn dochter Ivanka. Ook zijn privévliegtuig en privéhuizen voert hij op als zakelijke kosten. Bij veel deals zit standaard 20 procent aan ‘adviseurskosten’ – die blijken, zo ontdekte de krant, allemaal naar Ivanka te zijn gegaan.

Over een aftrekpost van 72,9 miljoen dollar, die hij opvoerde vanwege een failliet casino in Atlantic City, steggelt hij nog met de belastingdienst IRS. Als die oordeelt dat deze post onterecht was (Trump behield een aandeel in het casino, wat het verlies niet aftrekbaar zou maken) kan hij een claim van 100 miljoen dollar verwachten.

Trumps presidentschap levert hem nieuw geld op: de lobbyisten, partijgenoten, zakenlieden, buitenlandse gezanten en andere ritselaars die naar een gunst van de president dingen hebben hem de afgelopen jaren miljoenen opgeleverd, door in zijn hotel of op een van zijn golfterreinen te overnachten. Nieuwe leden van zijn sociëteit in Florida, Mar-a-Lago, leveren jaarlijks 5 miljoen dollar extra op.

Diep in de schulden

Toch zit Trump diep in de schulden. Hij heeft in 2012 onder meer een hypotheek op Trump Tower genomen, zijn hoofdkwartier in New York, die nog voor geen cent is afbetaald. Die 100 miljoen moet hij in 2022 terugbetalen. In totaal zou hij de komende vier jaar volgens berekeningen van de Times 421 miljoen aan schulden moeten aflossen, waarvoor hij persoonlijk garant staat.

Dat maakt hem financieel labiel: de vraag is waar hij dat geld vandaan gaat halen. De afgelopen jaren is veel gespeculeerd dat Trump op de een of andere manier afhankelijk is van Russische financiers. Trumps belangrijkste geldschieter is Deutsche Bank. Waarom die bank geld bleef lenen aan Trump, terwijl hij financieel zo in de problemen zat, is nog steeds een raadsel. De accountmanager van Trump bij Deutsche Bank was jarenlang Justin Kennedy, zoon van hoge rechter Anthony Kennedy, die in 2018 op aandringen van Trump vervroegd opzij stapte om plaats te maken voor vers conservatief bloed.

Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht details over hun persoonlijke financiën vrij te geven, maar sinds Richard Nixon hebben alle presidenten dat wel gedaan. Trump heeft met die traditie gebroken door zijn aangiftes niet te openbaren, ondanks de belofte dat te doen voor de verkiezingen van 2016. Sindsdien zegt hij dat de aangiften nog ter controle bij de IRS liggen – wat wel geldt voor een aantal opgaven, maar lang niet voor allemaal. Bovendien verhindert die controle de vrijgave niet.

Sindsdien voert Trump een felle juridische strijd om vrijgave van de belastingaangiften te voorkomen. Ze worden onder meer door de openbare aanklager van New York gezocht, voor een onderzoek naar zijn zakelijke handel en wandel, zoals het afkopen van een pornoactrice en andere minnaressen.

In augustus besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat Trumps belastingaangiften in principe kunnen worden opgevraagd (door het Congres en door de aanklager in New York), maar daartegen zijn Trumps advocaten nog steeds op andere gronden aan het procederen.