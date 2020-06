NYT: maanden geleden al meldingen over Russische premies voor doden Navotroepen

Een Afghaans jongetje bij zijn huis, dat beschadigd raakte bij een aanslag in december nabij luchtmachtsbasis Bagram, de belangrijkste Amerikaanse basis ten noorden van de hoofdstad Kabul. Beeld AP

Dit meldt de The New York Times op basis van anonieme bronnen die zeggen hierover te zijn geïnformeerd.



Dit weekeinde kwam de New Yorkse krant al met het bericht dat Rusland militanten in het geheim geld bood om troepen van de internationale coalitie in Afghanistan te doden. De vraag die Washington nu verdeeld, is niet alleen of dit waar is, maar ook wie erover zou zijn geïnformeerd, en op welk moment dat is gebeurd.

Zeker één Amerikaanse soldaat is omgekomen als gevolg van deze premies, aldus twee van de functionarissen tegen de krant. The Washington Post meldde zondag dat de Russische beloning waarschijnlijk hebben geleid tot de dood van meerdere Amerikaanse manschappen, of die van andere Navolanden. Dat zou blijken uit verhoren van militanten die de afgelopen maanden zijn opgepakt.



The New York Times meldde dat de informatie in maart al tot een fel debat in Trumps Nationale Veiligheidsraad heeft geleid over de mogelijke reacties tegenover Moskou. Ondanks dat er toen verschillende scenario’s op tafel kwamen, schreef de krant, heeft het Witte Huis nog geen actie ondernomen.



‘Ongeloofwaardig’

Volgens Trump is dit niet waar. De president zegt dat de informatie indertijd ‘ongeloofwaardig’ werd bevonden, en daarom nooit aan hem, of aan vicepresident Mike Pence is gerapporteerd. Zondag twitterde hij dat de beschuldigingen ‘de zoveelste Rusland-hoax’ is ‘om Republikeinen in een slecht daglicht te stellen’. ‘Er zijn ook niet zoveel aanvallen op ons geweest’, zei hij eerder in een andere tweet.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juni 2020

Vooraanstaande Democraten en enkele Republikeinen eisten van de regering echter een reactie op Moskou. ‘De president moet direct openheid van zaken geven, en de Russische schaduwoorlog stoppen’, zei Adam Kinzinger, een Republikeins Congreslid (Illinois) en lid van de commissie van Buitenlandse Zaken.

Democraat Nancy Pelosi, de leider van het Huis van Afgevaardigden, zei bij de omroep ABC dat ze niet was geïnformeerd over de bevindingen en vroeg om een onmiddellijk verslag aan het Congres. Ze beschuldigde Trump ervan alle beschuldigingen tegen Rusland ‘te negeren’.

Democratic presidential candidate Joe Biden slammed President Trump after the New York Times reported that U.S. intelligence concluded that the Russian military offered bounties to Taliban-linked militants in Afghanistan to kill American troops https://t.co/izhdSre2Le pic.twitter.com/C4w9YgQGJ1 — Reuters (@Reuters) 28 juni 2020

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat bij de verkiezingen dit jaar, beschuldigde Trump er zaterdag van Amerikaanse manschappen te verraden door niet te reageren op rapporten van zijn eigen inlichtingendiensten. ‘Zijn hele presidentschap is een cadeau voor Poetin geweest, maar dit zal niet vervagen. Het is verraad aan de heiligste plicht die wij als natie dragen – om onze troepen te beschermen en toe te rusten wanneer we hen naar gevaarlijk gebied sturen.’