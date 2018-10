NYT: Google verzweeg jarenlang beschuldiging van seksueel wangedrag door Android-oprichter

Google heeft verdenkingen van seksueel wangedrag door Android-oprichter Andy Rubin jarenlang verzwegen. Sterker, nadat duidelijk werd dat de claims best geloofwaardig waren, liet Google Rubin in 2014 vertrekken met een gouden handdruk van 90 miljoen dollar. Dat meldt Th e New York Time s op basis van ingewijden. Google ontkent de beschuldiging.

Het techconcern en moederbedrijf Alphabet hebben altijd beweerd dat Rubin destijds zelf besloot om wat anders te gaan doen. Maar volgens The New York Times maakte een beschuldiging van een vrouwelijke medewerker over seksueel wangedrag zijn positie onhoudbaar. Hij zou de vrouw, met wie hij een buitenechtelijke affaire had, in 2013 in een hotelkamer tegen haar zin hebben gedwongen tot orale seks.

Google had Rubin op grond van de geloofwaardig geachte beschuldiging kunnen ontslaan. Topman Larry Page besloot anders. Hij gaf Rubin de gouden handdruk van 90 miljoen dollar, te betalen in termijnen van 2 miljoen per maand over vier jaar. De laatste betaling staat gepland voor november.

‘Ik wens Andy alle goeds in wat hij hierna gaat doen’, schreef Page destijds in een persverklaring. ‘Met Android heeft hij iets werkelijk opmerkelijks geschapen, met meer dan een miljard gelukkige gebruikers.’

Bestuursvoorzitter Sundar Pichai van Google schreef in een brief aan alle medewerkers van het bedrijf dat in de afgelopen twee jaar 48 medewerkers van Google zijn ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dertien van hen zouden leidinggevenden zijn - onbekend is of Rubin een van hen is.

Andy Rubin wordt beschouwd als de geestelijk vader van het besturingssysteem Android, waarop wereldwijd 80 procent van de smartphones draaien. Hij was sinds 2005 werkzaam bij Google nadat het bedrijf Android had ingelijfd. In het wereldje was hij echter nooit onomstreden. Wijlen Apple-topman Steve Jobs verweet Rubin dat Google Apple’s besturingssysteem iOS had gekopieerd met Android.