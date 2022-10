Nyck de Vries vanaf 2023 fulltime Formule 1-coureur bij satellietteam van Red Bull

Nyck de Vries vorige week bij de Grand Prix van Singapore. Beeld Pro Shots

De Vries tekende voor in elk geval één seizoen, blijkt uit het persbericht dat AlphaTauri in de nacht van vrijdag op zaterdag verstuurde. Met zijn verbintenis staat de coureur, die steevast net buiten de boot viel in de koningsklasse, plots op de drempel van racezeges. Ook betekent het dat er volgend seizoen weer twee Nederlanders in de Formule 1 rijden. Dat is voor het eerst sinds 2006.

Het contract bij AlphaTauri is bovenal een drastische wending in het raceleven van De Vries. Die was zich al aan het voorbereiden was op een nieuw seizoen in de Formule E, de volledig elektrische klasse die hij al eens won. Een maand geleden, op het iconische Monza-circuit, riep Williams hem echter op om coureur Alexander Albon te vervangen, die kampte met een blindedarmontsteking. In een relatief trage auto en een weekeinde waarin zo’n beetje alles voor hem nieuw was, reed De Vries op wonderlijke wijze naar de negende plek.

Teams voor het uitkiezen

In de geruchtenmolen die daarna ontstond, werd snel één ding duidelijk: De Vries had de Formule 1-renstallen voor het uitkiezen. Het was al bekend dat Red Bull-topman Helmut Marko, die gaat over de coureurs bij zowel AlphaTauri als Red Bull, interesse in hem had. De coureurs in zijn talententeam overtuigen de kritische en spijkerharde Oostenrijker al jaren niet.

De Vries blinkt juist al jaren uit in alle kampioenschappen waaraan hij meedeed. Geregeld versloeg hij coureurs die nu in de Formule 1 zitten. Hij zakt zelden door de ondergrens en is daarmee precies de rijder die Marko bij AlphaTauri zocht naast de soms grillige Japanner Yuki Tsunoda.

Niet lang na de Italiaanse Grand Prix nodigde Marko de Nederlander uit voor een onderhoud in zijn kantoor in het Oostenrijkse Graz. Daarna was de deal zo goed als rond. Het was alleen wachten tot de overstap van Gasly naar Alpine formeel was afgerond. Dat gebeurde dit weekeinde in Japan.

Afspraak in Formule 1 kan zomaar veranderen

In de tussentijd hield De Vries wijselijk zijn mond. Door schade en schande leerde hij dat een afspraak in de Formule 1 zomaar kan veranderen. In 2018 zei hij bijvoorbeeld dat hij zo goed als zeker was van een stoeltje bij McLaren, het team waar hij toen in het talentenprogramma zat. Teambaas Zak Brown ontkende dat doen meteen publiekelijk. Brown was toen al een tijdje van plan was supertalent Lando Norris voorrang te geven. Kort daarna verliet De Vries de Britse renstal. Daarmee leek ook zijn laatste kans op een F1-stoeltje verkeken.

Hij had er vrede mee, zei hij. Daarna maakte De Vries zich druk om zaken waarop hij wel invloed had, zoals het besturen van auto’s. Met zijn Formule E-titel zette hij zichzelf weer op de kaart in de Formule 1. In Monza kreeg hij vorige maand weer een kans, en die greep hij met beide handen aan.

Bij AlphaTauri lonkt mogelijk meer moois voor De Vries. Het voormalige Toro Rosso, waar Max Verstappen in 2015 zijn Formule 1-debuut maakte, is al jaren een stabiele middenmoter. De Vries krijgt daardoor een prima kans om zijn racetalent te etaleren.

Promotie is zo gemaakt

Daar komt bij dat de band met moeder- én topteam Red Bull extreem hecht is. Niet zelden schoof baas Marko zonder pardon met rijders als hij vond dat iemand niet goed genoeg meer was. Dat leidde in 2016 tot de promotie van Verstappen, ten koste van de Rus Daniil Kvyat.

Als De Vries excelleert bij AlphaTauri, zou hij een bedreiging kunnen worden voor Verstappens huidige teamgenoot Sergio Pérez, die al twee seizoenen een wisselende indruk maakt. Voorlopig is De Vries vooral blij dat hij zichzelf straks volwaardig Formule 1-coureur mag noemen. ‘Ik heb een enigszins ander pad bewandeld in de autosport, maar de Formule 1 was altijd mijn droom en ik ben dankbaar dat die droom uitkomt’, zei hij.