NY Times: Trump wilde migranten stoppen met krokodillen en gerichte schoten op benen

President Trump in april van dit jaar in Californië op bezoek bij de grens met Mexico. Beeld REUTERS

In privé-gesprekken repte president Trump over het aanbrengen van een watergeul bij de grensmuur bij Mexico gevuld met krokodillen en slangen om migranten te stoppen. De muur onder stroom zetten vond hij ook een goed idee. De bovenkant moest daarnaast scherpe punten hebben, zodat migranten het uit hun hoofd zouden laten de muur te beklimmen.

Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis, zo blijkt uit het boek Border Wars van twee New York Times-journalisten, stelde Trump zelfs voor migranten in de benen te schieten. Onwettig, kreeg hij van zijn adviseurs te horen. Nadat hij in maart voor de zoveelste keer in het Oval Office te horen had gekregen dat een voorstel niet haalbaar was, werd hij boos. ‘Door jullie voel ik mij een idioot’, schreeuwde hij, aldus diverse functionarissen die zeggen erbij aanwezig te zijn geweest. ‘Ik heb op dit punt campagne gevoerd. Dit is mijn onderwerp.’

In hun boek schetsen Michael D. Shear en zijn collega Julie Hirschfeld Davis de manier waarop Trump Amerika’s liberale immigratiebeleid wilde afschaffen, compleet met een reeks omstreden voorstellen. Ze schetsen met name een week in maart van dit jaar waarin Trump, gefrustreerd door alles wat níet mogelijk bleek, een radicaal besluit neemt. Hij geeft opdracht de bijna vierduizend kilometer lange grens met Mexico binnen een dag te sluiten.

Trump kijkt bij Otay Mesa aan de grens met Mexico naar het grenshek dat is gebouwd om migranten tegen te houden. Beeld AFP

Bevel genegeerd

Zijn adviseurs en ministers doen vervolgens talrijke pogingen de president op andere gedachten te brengen. Sluiting van de grens zou enorme economische gevolgen hebben. Maar zelfs zijn schoonzoon, Witte Huis-adviseur Jared Kushner die banden heeft opgebouwd met Mexicaanse functionarissen, kan niet tot Trump doordringen. ‘Je geeft alleen maar om je vrienden in Mexico’, bijt de president Kushner toe . ‘Ik ben het zat. Ik wil dat het morgen om 12.00 uur gebeurt.’

Trump laat zich die avond overtuigen de sluiting een week uit te stellen. Maar op bezoek in Californië, langs de grens, laat hij later die week opnieuw zijn frustratie de vrije loop. Tegen agenten van de grenspolitie zegt hij dat iedere migrant die zich meldt, direct teruggestuurd moet worden. Amerika is vol, aldus de president. Als Trump is vertrokken, geeft de baas van de grenspolitie CBP zijn agenten echter opdracht het presidentiële bevel te negeren. Tot het dichtgooien van de grens is het nooit gekomen. Wel besluit Trump tal van hoge functionarissen te vervangen die volgens hem zijn immigratiebeleid saboteerden, onder wie minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid.