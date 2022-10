Nucleaire escalatie zou slecht uitpakken voor Rusland, maar ‘je kunt niets uitsluiten’

Beeld uit een video van het Russische ministerie van Defensie toont de lancering van een langeafstandsraket in Plesetsk. Beeld ANP / EPA

Hallo Geert, volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov wordt de speech van Poetin bij de Valdai Club ‘heel, heel belangrijk’. Waarom zou dat kunnen zijn?

‘Het is een beetje zijn werk natuurlijk, benadrukken hoe belangrijk het wel niet is wat Poetin allemaal zegt. Peskov heeft gezegd dat deze speech nog vaak wordt herlezen en geanalyseerd. De verwachtingen zijn daardoor hooggespannen. Maar de praktijk leert dat er zelden belangrijke dingen worden gezegd bij bijeenkomsten als deze. Poetin heeft denk ik niet veel toe te voegen aan wat hij al heeft gezegd.

‘Deze week had hij een overleg met de leiders van veiligheidsdiensten in andere lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, een organisatie van voormalige Sovjetrepublieken. Daar is hij al uitgebreid ingegaan op de dreiging vanuit het Westen en legde hij uit hoe de wereld ‘multipolair’ wordt. Oftewel: hoe de hegemonie van de Verenigde Staten ten einde komt. Dat is ook het thema van deze Valdai-conferentie.’

‘Wat opvallend is bij dit soort bijeenkomsten: er wordt veel gepraat over filosofische of politicologische onderwerpen die soms ver van de actualiteit afstaan. Ik heb net even de tekst gelezen die als discussiepunt is gepresenteerd voor de conferentie. Daarin komt het woord Oekraïne maar twee keer voor. Dat is heel bizar, met het oog op wat daar nu gebeurt. Deze bijeenkomst dient mede om de aandacht af te leiden van die actualiteit. Wat goed zal lukken: de hele avond zal hier op de tv over gesproken worden.’

Aan het begin van de invasie gingen veel geruchten rond dat Poetin ziek is. Hoe gezond komt hij nu over bij dit soort spreekmomenten?

‘Hij oogt vrij normaal, maar verder valt er niets zinnigs over zijn gezondheid te zeggen. Je kunt kijken naar zijn tv-optredens, maar Poetin is een mens van vlees en bloed: iedereen heeft goede en slechte dagen. Zelfs artsen kunnen op basis van alleen televisiebeelden moeilijk vaststellen hoe hoe fris Poetin precies is.’

Poetins defensieminister Sergej Sjojgoe beschuldigde deze week Oekraïne van het maken van een ‘vuile bom’, een conventioneel wapen dat nucleair radioactief afval verspreidt. Oekraïne en Navo-landen doen dit af als volstrekte onzin. Wat wil het Kremlin met zulke beschuldigen bereiken?

‘Dit soort beschuldigingen is bedoeld om Oekraïne zwart te maken, neer te zetten als een terroristische staat onder de duim van de Verenigde Staten. In het voorjaar zei Moskou dat er biologische laboratoria van de Verenigde Staten in Oekraïne zouden liggen. Daarmee zou Kyiv allemaal kwade dingen willen uithalen. Dat is daarna weer naar de achtergrond verdwenen.

‘Net zei ook de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op de Valdai-conferentie opnieuw dat de Russen over informatie beschikken dat Oekraïne met die vuile bom bezig is. Het wordt door alle Westerse landen ontkend. Wie het weet mag het zeggen, maar het past in de retoriek van het Kremlin.’

Moeten we bang zijn voor een nucleaire escalatie in deze oorlog?

‘We zien dat in Moskou soms besluiten worden genomen die irrationeel zijn. Veel experts hadden de problemen voorzien waar Rusland nu tegenaan loopt in Oekraïne, maar Moskou heeft de troepen toch naar Oekraïne gestuurd. Er worden dus in Moskou soms besluiten genomen die heel slecht uitpakken voor Rusland en indruisen tegen het gezond verstand.

‘De les daarvan is dat je niets kunt uitsluiten. Een nucleaire escalatie zou funest zijn voor alle deelnemers, dus het is rationeel geredeneerd niet waarschijnlijk dat het daadwerkelijk zo ver komt. Maar het is wel een optie waarmee iedereen in het achterhoofd rekening houdt.’