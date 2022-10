Nu zijn zakenpartners hem dumpen, kan Kanye West zich terugtrekken in zijn eigen ‘Yecosystem’

Ye arriveert in mei van dit jaar bij een modeshow van Balenciaga, waarmee hij tot in september samenwerkte. Beeld GC Images

Jay-Z, Dr. Dre, Diddy. Ye, zoals Kanye West sinds vorig jaar officieel heet, past feilloos in dat rijtje. Als één van de succesvolste en invloedrijkste rappers ooit op muzikaal gebied, maar ook als rapper die een groot zakenimperium opbouwde.

Kleding, koptelefoons, platenmaatschappijen, restaurants, nachtclubs, streamingplatforms en andere sponsor- en zakendeals leverden alle vier de rappers een vermogen op van rond of boven de miljard dollar. Jay-Z – die ooit rapte I’m not a businessman, I’m a business, man – was in 2019 de eerste rapmiljardair, maar dit jaar stak Ye hem naar de kroon. Met een geschat vermogen van tussen de 1,5 en 2 miljard dollar kon hij zich de keizer aller hiphopimperia noemen.

Als de geschiedenis echter één ding duidelijk maakt, is het dat imperia vroeg of laat vallen. En in Ye’s geval is dat vroeg. Daar waren geen barbaarse horden van buitenaf voor nodig: hij heeft zijn machtspositie zelf uitgehold met een serie antisemitische tirades op sociale media en in interviews. Daarop nam de druk toe op zakenpartners, die hem nu één voor één laten vallen.

De laatste in de rij is de Duitse sportartikelenfabrikant Adidas. Dat is voor Ye gelijk de gevoeligste. Vanaf 2015 bracht Adidas kleding en schoenen uit onder de naam Yeezy, een bijnaam van de rapper. Voor beide partijen een zeer lucratieve deal: Adidas zet naar schatting 1,8 miljard dollar per jaar om aan Yeezy-producten, volgens zakenblad Forbes hield Ye vorig jaar ruim 200 miljoen dollar over aan royalty’s.

De culturele impact van Yeezy-sneakers wordt niet zelden vergeleken met die van Air Jordans. Maar die geschiedenis is alles wat Ye nog rest. Zonder de deal met Adidas, die nog jaren door zou lopen, blijft er van Ye’s nettowaarde 400 miljoen dollar over, berekende Forbes. Zelf loopt Adidas alleen al dit jaar 250 miljoen dollar mis door het besluit.

Kanye West met zijn toenmalige vrouw Kim Kardashian en hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour tijdens de New York Fashion Week in 2015. Beeld REUTERS

Balenciaga

Adidas is niet het enige merk waar hij een kledingsamenwerking mee opzette. Ye had sinds 2020 ook een overeenkomst met de wereldwijd opererende kledingzaak Gap.

Onderdeel daarvan was een deal met het Spaanse modehuis Balenciaga, dat bekendstaat om bijzondere ontwerpen, zoals een afgetrapte schoen van 1.850 dollar en een handtas van 2.100 dollar die gekopieerd lijkt van een Ikea-boodschappentas. Voor Yeezy ontwierp Balenciaga onder meer hoody’s.

Aan die samenwerking kwam half september al een eind, nog voordat Ye in opspraak kwam om zijn antisemitische opmerkingen. Het was op Ye’s initiatief, zei hij, omdat hij eigen winkels wilde beginnen.

Het weerhield Gap er niet van om deze week een verklaring uit brengen, waarin het bedrijf benadrukte dat zíj een streep door de samenwerking hadden gezet: ‘Het recente gedrag van onze voormalige partner en zijn uitlatingen onderstrepen waarom.’ Ook schoenenwinkel Footlocker haalde Yeezy-schoenen uit de collectie.

Yeezy-schoenen bij sneakerwinkel Kickclusive, Beeld AP

Dezelfde zakenpartners hadden jarenlang geen probleem met zijn gedrag. Ye’s uitspraken over Joden, die hij onder meer in een tweet bedreigde en verweet wereldwijd de financiële touwtjes in handen te hebben, passen binnen een uitgebreid patroon van radicaal-rechts complotdenken en racistische uitspraken van de rapper.

Zo opperde hij in 2018 dat slavernij ‘een keuze’ was en steunde hij Donald Trump. In die tijd werd bekend dat Ye lijdt aan een bipolaire stoornis. Daar sprak hij in 2019 openlijk over met David Letterman, in de hoop het stigma op mentale problemen te verkleinen.

Ye liet zich vaak zien met een Make America Great Again-petje. Begin oktober droeg hij een White Lives Matter-shirt bij zijn modeshow, tijdens de Parijse modeweek. Die leus wordt gebruikt door witte suprematisten, als variatie op Black Lives Matter, een credo van de antiracistische beweging.

Eigen bubbel

Ook voor andere zakenpartners is die optelsom van radicalisme te veel. Zijn agentschap heeft hem laten vallen, een productiemaatschappij weigert een documentaire over hem uit te brengen die al af is, en enkele sporters lopen weg bij Ye’s marketingbureau.

Daarom is Ye steeds meer op zichzelf aangewezen voor zakelijke activiteiten. Dat hij vorige week de aankoop van het sociale medium Parler aankondigde, is dus niet verbazingwekkend. Ye zocht naar een nieuw podium omdat Instagram en Twitter hem om zijn uitspraken weren, maar heeft gezien zijn uitspraken ook een duidelijk ideologisch verwantschap met Parler. Het presenteert zich als een platform waar in tegenstelling tot Twitter wel alles gezegd mag worden en is daarom feitelijk een radicale bubbel.

Bovendien zou Ye plannen hebben zich verder af te wenden van de maatschappij. In september fantaseerde hij al in een interview over zijn ‘eigen kasteel’, vrij van het afleggen van verantwoording aan directies van bedrijven.

Volgens muziekblad Rolling Stone is Ye zelfs van plan door heel Amerika ‘zelfvoorzienende ondernemingen’ op te richten die kleine gemeenschappen vormen, met ‘eigen huizen, winkels, eten en drinken’. En wellicht zelfs met onderwijs. Recent opende hij een privéschool in Californië. Met zijn ‘Yecosysteem’ zou de terugtrekking in zijn eigen bubbel ook in de fysieke wereld compleet zijn.