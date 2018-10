Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie

Het vermoeden van veel kiezers is nu ook wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen als sneeuw voor de zon tijdens coalitiebesprekingen. Econoom Wimar Bolhuis schrijft dat in zijn promotie-onderzoek.

Politici doen beloften die ze niet nakomen. Het is een vermoeden dat huist in de onderbuik van iedere kiezer. Maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen. Econoom aan de Universiteit Leiden, Wimar Bolhuis concludeert in zijn promotieonderzoek dat ‘elke formatie faalt’. ‘Keer op keer worden verkiezingsbeloftes gedaan die nooit worden waargemaakt.’ Donderdag promoveert de SER-medewerker en voormalig politiek assistent van staatssecretaris Klijnsma op dat inzicht.

Bolhuis vergeleek voor zijn onderzoek alle doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, gemaakt door het Centraal Planbureau (CPB), tussen 1986 en 2017. In die periode werden tien kabinetten gevormd, van Lubbers II tot Rutte III met Paars en Balkenende ertussenin.

Bruikbaar onderzoeksmateriaal

De CPB-cijfers bleken bruikbaar onderzoeksmateriaal. De meeste partijen laten in verkiezingstijd hun programma doorrekenen door de rekenmeesters van het Centraal Planbureau. De gedachte hierachter is dat de financiële ruimte voor alle partijen gelijk is, en wie belooft geld uit te geven, moet verantwoorden waar hij het vandaan haalt. Het CPB treedt op als onafhankelijke rekenmachine en financiële scheidsrechter. Ook de regeerakkoorden die uit formatieonderhandelingen komen, worden doorgerekend.

Zodoende had Bolhuis de beschikking over ‘een fijne cijferspeeltuin ter onderzoek naar politiek gedrag’. Hij bracht er negen maanden in door. In de archieven vond hij ‘negen setjes’ van doorgerekende programma’s en regeerakkoorden. Alleen het setje Balkenende II was niet compleet omdat het CPB vanwege vervroegde verkiezingen geen tijd had de programma’s door te rekenen.

De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: van een aantal gouden bergen die de burger in verkiezingstijd worden beloofd, blijft na de stembusgang weinig over. Wanneer een aantal partijen om tafel gaan zitten om samen een regeerakkoord te smeden, krijgen andere belangen plots een prominentere rol - die van het bedrijfsleven bijvoorbeeld.

(VLNR) Jesse Klaver (Groenlinks), Kees van der Staaij (SGP) en Premier Mark Rutte tijdens het NOS verkiezingsdebat op NPO Radio 1. Foto ANP

‘Burger krijgt lagere belastingen nooit, bedrijven wel’

Bolhuis stelt: ‘Burgers krijgen hun lagere belastingen nooit, bedrijven onverwachts toch wel.’ De econoom keek eerst naar de ‘totale collectievelastendruk’, de optelsom van alle belastingen voor burgers en bedrijven. In acht van de negen onderzochte formaties kreeg het land niet wat het was beloofd, de lasten vielen in het regeerakkoord telkens hoger uit dan in de gezamenlijke verkiezingsprogramma’s was voorgespiegeld.

Op die belastingen inzoomend, constateerde hij dat werkenden en huishoudens steevast aan het kortste eind trekken. In zeven van de negen formaties kregen werknemers veel minder lastenverlichting dan was beloofd, gemiddeld ging het om ruim 3 miljard euro. Toch pronken alle partijen elke verkiezing weer met hoeveel miljarden zij willen uitgeven aan werkenden. ‘Gezien dit feit is het vrij bizar dat het debat over de lasten op arbeid elke campagne opnieuw in volle hevigheid losbarst.’

Andersom beloven partijen vaak hogere belastingen voor bedrijven en vallen de belastingen op winst en vermogen in het regeerakkoord gemiddeld lager uit, zo’n 250 miljoen euro. Wat hier vooral opvalt is dat de resultaten in het regeerakkoord vaak afwijken van de beloofde richting. Bolhuis kon een minder duidelijke samenhang zien tussen de beloften en de uitkomsten. ‘Het is een veeg teken dat Nederlandse politici wat betreft beloften over de lastendruk op kapitaal zo onbetrouwbaar zijn.’

Hij verwacht dat de lobby van het bedrijfsleven hierin een rol speelt. In verkiezingstijd richten partijen zich tot de burger, beloften aan bedrijven spelen in debatten een minder grote rol. Tijdens de formatie begint het gesprek met de lobbyclubs van de bedrijven. ‘Deze lobby is overduidelijk sterker dan de lobby voor arbeid.’

Lees verder onder de grafiek

Miljarden euro’s minder dan beloofd

Huishoudens krijgen over de tijd gemiddeld miljarden euro’s minder lastenverlichting dan beloofd, bij bedrijven gaat het om honderden miljoenen meer. Vooral de afgelopen vier kabinetten heeft het bedrijfsleven goede zaken gedaan. Over de kabinetten-Balkenende IV tot en met Rutte III schrijft Bolhuis: ‘In hedendaagse euro’s kregen gezinnen 4,7 miljard hogere lasten dan in de campagne voorgespiegeld, het bedrijfsleven kreeg 1,7 miljard lagere lasten’.

Al die miljarden die kabinetten niet besteden aan lagere belastingen voor burgers gaan goeddeels op aan hogere uitgaven aan sociale zekerheid (uitkeringen) en het openbaar bestuur (onder meer de salarissen van Rijks-, provinciale en gemeenteambtenaren). De belofte om flink te snoeien in uitkeringen en ‘het eigen vlees’ blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Die ambtenaren blijken toch hard nodig en korten op de laagste inkomens kan op verzet stuiten van de achterban.

Ook de uitgaven aan zorg bleven in de laatste formaties hoger dan in de doorrekeningen van de programma’s was beloofd. Het onderwijs blijkt juist bij de meeste formaties een ondergeschoven kindje, er gaat minder geld naartoe dan beloofd. Het kabinet-Rutte III vormt een uitzondering. Nadat tienduizenden basisschoolleraren protesteerden voor een hoger salaris, trokken de formerende partijen honderden miljoenen meer uit voor onderwijs.

De vraag is: laat Bolhuis vooral zien dat sommige partijen simpelweg veel beter kunnen onderhandelen? Nee, zegt hij, het is niet zo dat telkens een partij won en de afspraken naar zich toe wist te trekken. Alle coalitiepartijen beloofden in verkiezingstijd meer lastenverlichtingen dan ze in formatietijd in een regeerakkoord vastlegden. Oftewel: uit de som der politieke delen ontstaat iets geheel nieuws dat niet overeenkomt met het gemiddelde van de programma’s noch met één van de afzonderlijke programma’s.

Lees verder onder de grafiek

Afschaffen dividendbelasting is een treffend voorbeeld

Het huidige kabinet heeft dit passend geïllustreerd met het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Deze lastenverlichting voor het bedrijfsleven stond in geen enkel verkiezingsprogramma, toch kwam de afspraak in het regeerakkoord. Ook in voorgaande regeerakkoorden werden zaken afgesproken – minder lastenverlichting voor burgers, lagere lasten voor bedrijven – die in geen enkel programma hadden gestaan. Het schrappen van de dividendbelasting kwam in de schijnwerpers te staan doordat het zo’n concreet plan was dat gemakkelijk werd opgemerkt door critici.

Nu de VVD overstag is en het plan zo goed als naar de prullenbak heeft verwezen, kan de discussie losbarsten over hoe de vrijgespeelde 1,9 miljard euro te besteden. Komt het geld dit keer ten goede aan werkenden en huishoudens? Vakbonden FNV en CNV gaan volgende maand met hun achterban de barricaden op voor meer geld voor werknemers. Bolhuis’ onderzoek doet voor hen weinig goeds vermoeden.

Elke formatie faalt, Wimar Bolhuis, 120 pagina's; Uitgeverij Brooklyn. Het boek verschijnt op donderdag 11 oktober.