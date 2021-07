Nu vier Nederlandse atleten besmet, kleine delegatie naar opening

Beeld AFP

‘Een nieuwe besmetting? Echt? Wie dan? Oogink. Och nee. Tering. Da’s heftig.’ Regerend olympisch turnkampioen Sanne Wevers reageerde verschrikt op het bericht dat alweer een Nederlandse olympiër, taekwondoka Reshmie Oogink, positief was getest en naar het quarantaine-hotel buiten het olympisch dorp was afgevoerd, voor tien dagen isolatie.

Even later verzuchtte Wevers: ‘Moeten we extra voorzichtig zijn? Pff. We houden de basisdingen als handen wassen en afstand houden overeind. En voor de rest hoop je maar dat jij niet diegene bent.’

Oogink is na skateboardster Candy Jacobs de tweede besmette Nederlandse sporter uit het olympische dorp in twee dagen. Beiden waren volledig gevaccineerd en voelden zich kerngezond. Donderdag testte ook een staflid van de roeiploeg positief – hij wordt op eigen verzoek niet met naam genoemd. Eerder werden turnster Naomi Visser en polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar al in Nederland met een positieve PCR-test getraceerd en nog voor vertrek uit de olympische gelederen verwijderd.

Toch is volgens chef de mission Pieter van den Hoogenband de impact op zijn 500-koppige afvaardiging (staf en sporters) beperkt gebleven. ‘Van paniek is geen sprake geweest’, vertelde hij donderdag in het olympisch dorp, waar hij de besmettingen aan de pers bekendmaakte. ‘Als collega’s wegvallen, dan raakt dat natuurlijk de ploeg. Hoe wrang het ook klinkt, dit is een scenario waar we rekening mee hebben gehouden. Dat zorgt nu ook voor rust. We hebben een topstaf met topspecialisten die dit in goede banen kunnen leiden. We zitten er bovenop.’

De angst voor besmettingen werd lange tijd bezworen door verklaringen van de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de Duitse jurist Thomas Bach. Hij sprak van de onmogelijkheid dat er in het olympisch dorp, met 85 procent gevaccineerden, een besmetting zou opduiken. Die woorden zijn intussen achterhaald.

Verkeken

In olympische kringen zijn intussen in totaal 91 besmettingen geconstateerd. Minder dan de helft komt voor rekening van actieve sporters die vervolgens weten dat hun kans op een wedstrijdoptreden daarmee nagenoeg verkeken is, ook als ze zich niet ziek voelen.

De gevolgen van een positieve test kunnen heftig zijn. Taekwondoka Oogink zei donderdag dat de testuitslag het einde van haar loopbaan betekent. Tokio zou haar tweede olympische toernooi worden. ‘Ik heb er geen woorden voor’, zei de Twentse, die drie jaar lang met weinig geld heeft moeten knokken om mee te mogen doen. Ze onderging operaties en een revalidaties vanwege zwaar knieletsel. ‘Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière.’

Van de Nederlandse ploeg zijn intussen vier sporters van de 292 uitgevallen. Dat betekent een percentage ‘positieven’ van 1,37 procent. Omgerekend naar het totale deelnemersveld van elfduizend zou dat betekenen dat er 151 (actieve) sporters worden uitgesloten van deelname, of in quarantaine verblijven.

Uit vrees voor besmettingen gaan veel landen met een kleinere delegatie naar de officiële openingsceremonie van vrijdag. Nederland treedt aan met welgeteld 42 sporters, coaches en fysiotherapeuten.

Zonder mondkapje

Van den Hoogenband beklemtoonde nogmaals het belang van het naleven van voorschriften, zoals het dragen van mondkapjes. Het lijkt alsof dat niet altijd lukt. Candy Jacobs, die op de heenvlucht naast de frequent bezochte en daarmee risicovolle toiletten zat, plaatste, aldus het ANP, eerder in de week op Instagram een foto met turner Epke Zonderland. Reshmie Oogink liet zich woensdag fotograferen met schermer Bas Verwijlen. Beiden droegen geen mondkapje.

Van den Hoogenband sprak van ‘persoonlijke drama’s’ voor de twee atleten die in Tokio in isolatie zijn beland. ‘Dit is uitermate pijnlijk. Candy heeft zich echt kapot getraind. Ze had een zwaar revalidatieproces en heeft volgehouden in de wetenschap dat ze hier kon excelleren. Reshmie is een sportvrouw naar mijn hart, een lonesome cowboy die op eigen kracht zover is gekomen. Dit doet me persoonlijk veel verdriet.’

Van den Hoogenband, drievoudig olympisch zwemkampioen, sluit niet uit dat er meer atleten positief worden getest. Of bij aanhoudende besmettingen de deelname van de hele ploeg in gevaar komt, laat hij liever in het midden. ‘Dat zou speculeren zijn. Daar heeft op dit moment niemand wat aan.’

De sporters moeten in Tokio leren leven met deze onzekerheid. Ze worden zes uur voor de wedstrijd voor het laatst onderworpen aan een laatste coronatest. Die moet negatief zijn om de wedstrijdarena te mogen betreden.

Is de testuitslag positief dan zijn ze veroordeeld tot een quarantaine­hotel, zoals skateboardster Candy Jacob, die in Tokio haar debuut zou maken. Skateboarden staat voor het eerst op het olympische programma. ‘Dit is de gekste situatie die ik heb meegemaakt’, zei ze in een videoboodschap. ‘Al mijn vrienden zitten in het olympisch dorp. Ze zijn zo dichtbij, maar ik kan ze niet zien.’