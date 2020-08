Nu stewardessen hun baan verliezen, staat de zorg klaar om ze een nieuwe te bieden

Trudy Prins, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie De Rijnhoven en bestuurder bij Actiz, praat met een groep stewardessen van de KLM over een mogelijke carrièrewissel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In zorgcentrum De Rijnhoven in Harmelen is de kleine kantine rond het middaguur normaal gesproken gevuld met ouderen en hun families. Vandaag is daar geen plaats voor. De eetzaal is gereedgemaakt voor de komst van zo’n vijftien stewardessen, die vandaag willen ontdekken hoe het is om in de ouderenzorg te werken. Doordat de toekomst voor de meeste stewardessen uiterst onzeker is, hangt er een nerveuze sfeer in de kantine.

‘Het gevoel is waarschijnlijk een beetje dubbel vandaag bij jullie’, zegt Trudy Prins, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie De Rijnhoven en bestuurder bij Actiz, bij de opening van de informatiedag. ‘In januari had niemand verwacht om hier te zitten. De KLM is jarenlang alleen maar gegroeid en opeens stopt dat dan. En ik, als oud-stewardess, snap dan heel goed dat het lastig is je carrière helemaal om te gooien.’ Voor de gelegenheid draagt Prins haar oude stewardessensjaaltje van de KLM.

De coronaklap is bij de KLM keihard ingeslagen. De luchtvaartmaatschappij sloot het tweede kwartaal af met een verlies van een half miljard euro, omdat slechts een half miljoen passagiers instapte in plaats van de negen miljoen reizigers die vorig jaar in dezelfde periode een vliegticket kochten. Hierdoor moeten er waarschijnlijk honderden stewardessen vertrekken bij de luchtvaartmaatschappij.

Omscholing

Om te zorgen dat zo min mogelijk mensen zonder werk komen te zitten, hebben de luchtvaartmaatschappij en de brancheorganisatie voor de ouderenzorg de handen ineen geslagen. Stewards en stewardessen die bang zijn hun baan te verliezen, of die gebruikmaken van de vertrekregeling, kunnen zich aanmelden voor een omscholingstraject. Daarbij werken ze betaald in de ouderenzorg en kunnen ze tegelijkertijd een hbo- of mbo-diploma verpleegkunde behalen.

Dat er banen zijn te vinden in de zorgsector, staat vast: er werken ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders in de zorg, en er komen elke maand tienduizenden nieuwe vacatures bij. Het personeelstekort in de zorg zal stijgen naar tachtigduizend personen in 2022, verwacht het ministerie van VWS. Er zijn tekorten bij de ouderen- en thuiszorg, en in de ziekenhuizen.

Achterin de zaal luisteren stewardessen Stephanie Alblas en Esmee van Os aandachtig naar de verhalen van de zorgmedewerkers. Ze hebben nooit samen gevlogen, maar zitten met dezelfde zorgen: ‘Het is vooral die onzekerheid die nu dwarszit’, zegt Alblas. Ze vliegt al tien jaar voor KLM en gaat daar het liefst nog een tijdje mee door. Ook Van Os blijft liever vliegen: ‘Maar zeker nu moet je alle opties open houden. Iedereen zit met heel veel vragen.’

Veel ervaring in de zorg is er niet bij de vijftien aanwezige stewardessen. Als Petra van Oostrom, directeur wonen en welzijn bij De Rijnhoven, enthousiast vraagt wie er ooit heeft gewerkt in de zorg, steekt maar één stewardess twijfelachtig haar hand op. ‘Helemaal niet erg’, vindt Van Oostrom. Iedereen kan het leren en er zijn veel extra mensen nodig.

Geen luxepoezen

De twee vakgebieden liggen dichter bij elkaar dan de meeste mensen denken, volgens Trudy Prins. ‘Stewardessen staan een beetje bekend als luxepoezen, maar dat is onterecht. Ze werken altijd keihard voor andere mensen. En dat doen zorgmedewerkers ook. Ik denk daarom dat veel stewardessen goed de overstap kunnen maken.’

Vanuit de KLM zijn er veel geïnteresseerden. In totaal hebben zich al driehonderd stewardessen aangemeld voor de introductiedagen. Zo ook Marciel Dashorst. ‘Met een blauwbloedend hart vertrek ik per 1 december na 22 jaar bij de KLM’, zegt ze. Ze maakt gebruik van de vertrekregeling die het bedrijf heeft aangeboden, en is tot nog toe enthousiast over de zorg. ‘Ik ga vanaf november al vrijwillig meelopen in de zorg, om te kijken of er echt een carrière voor mij in zit.’

Naarmate de informatiebijeenkomst vordert, lijkt de interesse bij steeds meer stewardessen te groeien. Vooral tijdens de speeddates met zorgmedewerkers die ooit zelf de carrièreswitch hebben gemaakt, worden er volop vragen gesteld.

‘Het lijkt me wel heel dankbaar werk’, oordeelt Alblas tegen het einde van de bijeenkomst in zorgcentrum De Rijnhoven. ‘Ik zie het wel als een serieuze optie.’ Haar buurvrouw Van Os lijkt minder enthousiast: ‘Ik blijf toch liever vliegen.’