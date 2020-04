Nu Nederland gedwongen thuisblijft, wordt er ijverig geklust en getuinierd

Bert Korf en zijn zoontje Adam actief in hun tuin. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Ver-ti-cu-teer-hark.’ Bert Korf spreekt de lettergrepen uit alsof hij in een talencursus zit. ‘Twee weken geleden had ik nog nooit van dat woord gehoord’, zegt hij lachend op de parkeerplaats van de Karwei in Amsterdam-Noord. ‘Nu sta ik hier met twee van die dingen. Waarvoor ze zijn? Voor een soort peeling van mijn gazon.’

Korf is bepaald niet de enige die de ‘intelligente lockdown’ aangrijpt om klusjes in, om en aan het huis te doen. ‘Elke dag is nu een weekenddag’, zegt een medewerker van de Karwei op donderdagmiddag. ‘Heel Nederland is aan het klussen geslagen en de potgrond is niet aan te slepen.’

Alsof de verkoper het zo had uitgekiend, komt op dat moment Eduardo da Silva met vier zakken potgrond en lekkagekit naar buiten. De 51-jarige Portugees is vliegtuigmonteur bij KLM, maar hoeft door de coronamaatregelen nog maar mondjesmaat op Schiphol te zijn. ‘Normaal gesproken werken we in teams van tien, nu van twee.’ De tijd die Da Silva daarmee bespaart, steekt hij in zijn huis. ‘Ik ga de lekkage maken. Daar heb ik nu al vier weken last van. Zonder coronacrisis had ik daar geen tijd voor gehad.’

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben bouwmarkten in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet gedraaid dan een jaar eerder. De omzet voor bouwmarkten kwam zelfs 6 procent hoger uit dan vorig jaar in de week van Hemelvaartsdag, doorgaans de week waarin Nederlanders massaal naar bouwmarkten gaan.

Het koopgedrag van Korf en Da Silva strookt met bevindingen van marktonderzoeksbureau Nielsen. Consumentengedrag gedurende de coronacrisis kent volgens Nielsen verschillende stadia en die zijn voor vrijwel alle landen gelijk. Eerst kopen mensen vooral producten die hun gezondheid bevorderen, daarna vullen ze massaal hun voorraadkast aan.

Stijging pintransacties

Voordat mensen in thuis-quarantaine moeten, neemt de verkoop van sportspullen, doe-het-zelfproducten en tuinartikelen toe. Vanaf maandag 16 maart, toen het thuiswerken in Nederland massaal begon, steeg in bouwmarkten het aantal pinbetalingen aanzienlijk. Op de piek lag het niveau volgens ING bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder.

‘Je wilt iets nuttigs doen met je tijd’, zegt Bert Korf. De docent maatschappijwetenschappen op een middelbare school skypt nu met zijn leerlingen en heeft tijd over om in de tuin te werken. ‘Ik heb eigenlijk een hekel aan werken in de tuin. Ik heb een grasmaaier met benzinemotor, waarmee ik de tuin een acceptabel aanzicht geef.’ Hij tilt de verticuteerharken een stukje omhoog. ‘Nu heb ik tijd om de tuin op te fleuren, zodat ik mijn buren fatsoenlijk kan uitnodigen voor de barbecue. Als dat weer mag.’

Dan is Korf afgeleid, want Adam, zijn zoontje van 3 is op zijn knieën glasscherven van een kapotgevallen flesje in een trottoirput aan het gooien. ‘Grote vriend, hartstikke lief dat jij dit aan het opruimen bent, maar we gaan nu naar huis. Ik heb vast nog wel een klusje voor je in de tuin.’