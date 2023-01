Nu kottervissers zich massaal laten uitkopen, stopt ook de visafslag in Den Helder ermee

29/12/2022. Den Helder, Nederland. De visafslag in Den Helder is opgehouden te bestaan. De hallen zijn leeg en vele vissers laten hun boten saneren. Beeld: Lege hallen waar de vis schoongemaakt en gesorteerd werd Beeld Elisa Maenhout

Onwerkelijk. Dat is het woord dat de laatste dagen door het hoofd van Pim Visser blijft spoken, het woord dat ook geregeld via zijn mond een weg naar buiten vindt. Onwerkelijk. Visser (65) is directeur van de visafslag in Den Helder. Nog wel, maar per 1 januari sluiten de deuren. ‘Een jaar geleden had ik dit niet voor mogelijk gehouden’, zegt hij. ‘Het is echt in sneltreinvaart gegaan.’

De laatste vis werd hier vorige week aan land gebracht, op grootte gesorteerd, in de koeling geplaatst en daarna geveild in de mijnzaal boven, waar visboeren en groothandels voor het laatst op de kisten schol en tong boden. In het vervolg zullen zij de vis elders moeten betrekken. In IJmuiden, Urk of Scheveningen bijvoorbeeld.

In een kantoortje boven de sorteerhal staan een paar oude luchtfoto’s van de visafslag in betere tijden. Bert de Groot (53) kijkt ernaar en wijst dan naar de kotters die destijds drie rijen dik aan de kade lagen. Hij werkt al zijn hele werkzame leven bij de visafslag, eerst als sorteerder en later als voorman in de sorteerhal. ‘Toen ik hier begon waren er soms shifts van zestien of zeventien uur’, zegt hij. ‘De kisten vis reikten tot het plafond.’

Boomkorkotters

De huidige ellende begon met de Brexit, vertelt Pim Visser. De regels om in Britse wateren te mogen vissen werden strenger. Daarna kwam het Europese verbod op pulsvissen, waardoor vissers werden teruggeworpen op de boomkorvisserij, waarbij de netten over de bodem slepen. Dat kost veel meer brandstof. Ook kwamen er steeds meer windparken op zee, grote gebieden waar niet gevist mag worden vanwege het risico dat schepen molens rammen of kabels losrukken.

Veel vissers wisten die klappen nog wel te boven te komen. En toen vielen de Russen dit voorjaar Oekraïne binnen, waardoor de brandstofprijzen door het dak gingen. ‘Bij een literprijs van circa 50 cent is het nog rendabel om met een boomkorkotter uit te varen’, zegt Visser. ‘Maar op een gegeven moment lag de prijs op 1,15 euro. Dan gaan vissers rekenen.’

Bert de Groot herinnert zich dat hij al in april een visser sprak die op basis van ‘de besomming’ concludeerde dat het geen zin meer had. ‘Hij gooide zijn kotter gelijk aan de kant en is daarna nooit meer uitgevaren.’ En hij was niet de enige. ‘Er stopten ook vissers van wie ik dacht dat ze nooit zouden stoppen.’ Uiteindelijk gingen alle zes de grote boomkorkotters uit Den Helder uit de vaart, net als de vier grote kotters uit Texel. ‘Er blijven alleen een paar kleine over.’

Saneringsregeling

Wat daarbij meespeelde, was dat het kabinet dit jaar een saneringsregeling optuigde voor vissers die door de Brexit in problemen waren gekomen. Zij konden zich door het Rijk onder voorwaarden laten uitkopen. Daarvoor is 155 miljoen euro beschikbaar. Vissers krijgen, afhankelijk van de grootte van hun kotter, een bedrag tot circa 2,5 miljoen euro, zegt Pim Visser. De kotter moet dan voor 1 april 2024 naar de sloop.

De visafslag in Den Helder is opgehouden te bestaan. De hallen zijn leeg en vele vissers laten hun boten saneren. Beeld Elisa Maenhout / de Volkskrant

‘Het animo voor de regeling is groot’, schreef minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vlak voor Kerst aan de Tweede Kamer. In totaal kwamen er 82 aanmeldingen binnen. In 2021 bestond de Nederlandse kottervloot volgens Wageningen Universiteit uit 283 kotters. De aanvragen zullen de komende maanden worden getoetst en afgehandeld. Vissers die zich bedenken kunnen zich nog terugtrekken.

De saneringsregeling draagt bij aan de doelstelling van het kabinet om de visserij te moderniseren. Doel is ‘de transitie naar een kleinere en duurzamere vloot’. Toch wil het ministerie desgevraagd niet spreken van een succes. Een woordvoerder noemt dat ‘niet gepast’, omdat het besluit om te saneren voor de ondernemers veel impact heeft op hun persoonlijke leven. ‘Het is voor vissers een moeilijke periode.’

Eigentijdse bestemming

Pim Visser hoorde dit jaar van de ene na de andere visser dat het niet meer ging. En dus had hij al gauw in de gaten dat ook de visafslag het moeilijk zou krijgen. Hij stelde daarom deze zomer een aantal scenario’s op, die hij voorlegde aan het bestuur van de coöperatie van vissers die de visafslag exploiteerde. Ze hoefden niet lang te vergaderen, zegt hij. Per 1 januari zouden ze er in Den Helder mee ophouden. De kleinere visafslag in Den Oever, verderop bij de Afsluitdijk, bleef wel open.

Het personeel reageerde gelaten, herinnert De Groot zich. ‘Er was geen gescheld en gevloek. De meeste mensen begrepen het wel.’ Via een banenmarkt vond een aantal van hen al nieuw werk. Zelf blijft De Groot nog even aan als manusje-van-alles.

Voor het gebouw heeft de coöperatie een eigentijdse bestemming bedacht. Hier komt straks het Blue Port Centre, vertelt Visser, een centrum dat dient als uitvalsbasis voor bedrijven die zich op zee bezighouden met olie- en gaswinning of – jawel – die windmolenparken die vissers vaak vervloeken. Hij zal het centrum de komende anderhalf jaar, tot hij met pensioen gaat, zelf van de grond proberen te krijgen. Al vindt hij het nog altijd moeilijk te verkroppen dat Den Helder de visserij vaarwel moet zeggen. En als hij het daarover heeft is ook dat woord er weer. Onwerkelijk.