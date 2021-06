Nu jongeren willen ontladen, zijn de mogelijkheden beperkt – met overlast tot gevolg

Rommel in het Vondelpark, een dag na Koningsdag. Beeld ANP

Uitzinnige feesten tot diep in de nacht, met vuurwerk en geluidsinstallaties aan de Zuiderplas in Den Bosch. Tweehonderd jongeren avond na avond op een kade in Deventer. Races langs de Rijnkade in Arnhem, onder invloed van lachgas. Een pontje tussen Jaarsveld en Ameide in de provincie Utrecht dat moet uitwijken voor stenen waarmee het wordt bekogeld. De afgelopen week regende het berichten over jongeren die overlast veroorzaakten. Ook in Brunssum, Den Haag, Losser, Utrecht, Noordwijk, Oss en Blaricum gedroegen jongeren zich, eufemistisch gesteld, losbandig. Met een klachtenregen tot gevolg.

Baldadige jongeren, zeker in de zomer, zijn van alle tijden. Maar meerdere lokale politie-afdelingen signaleerden deze week meer overlast dan normaal. Hoewel het kabinet flink aan het versoepelen is geslagen, is de samenkomst van honderden jongeren nog geen onderdeel van het openingsplan.

Beklemmend jaar

Na een beklemmend jaar met vooral thuisonderwijs willen veel jongeren met het aanbreken van zonnig weer eindelijk stoom afblazen. Veel reguliere manieren om elkaar te ontmoeten, zijn geblokkeerd. Cafés en nachtclubs zijn nog dicht, terrassen sluiten vroeg. Buitenzwembaden laten nog maar een beperkte hoeveelheid bezoekers toe. Ook op school zijn jongeren nog steeds maar in beperkte aantallen welkom.

Dus zijn jongeren deze week vooral aangewezen op de publieke ruimte. Hier en daar komen jongeren op wel heel bijzondere plekken samen: in het Limburgse Brunssum klaagden gasten van een vakantiepark over overlast bij het strandje van het park, dat alleen voor gasten is bedoeld. De vakantiegangers voelen zich geïntimideerd door jeugd uit de buurt.

Vergaande maatregelen

Gemeenten zitten, zeker met de nog heersende coronamaatregelen, met de jongeren in hun maag en nemen soms vergaande maatregelen. Zo werd begin deze week een deel van de Wellekade in Deventer ’s avonds afgesloten voor publiek, een maatregel die in ieder geval tot 1 juli van kracht is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch maakte donderdag bekend dat de Zuiderplas ’s avonds niet meer toegankelijk is. Eerder werd al een strandje in Gooise Blaricum ’s nachts afgesloten.

De gemeente Veere in Zeeland houdt het strand van Dishoek open, maar zet ’s middags en ’s avonds bewakers in. Op de toegangswegen naar het strand houdt de politie extra controles. De veerpont in Jaarsveld en Ameide wil cameratoezicht op de stenengooiende jongeren. De gemeente Den Haag, die in een aantal buurten de overlast al langere tijd toe ziet nemen, trekt ruim 1,2 miljoen euro uit voor het aanstellen van veertien extra jongerenwerkers.

Hagelbuien

Ook de zomer van 2020 kende een golf van overlast door verveelde jongeren. Destijds waren het vooral jongeren in de grote steden die de confrontatie zochten met de politie. Toen de zon minder fel ging schijnen, kwam aan de rellen een abrupt einde. Wat dat betreft komt de beste aanpak deze week misschien wel uit de lucht vallen: in het oosten zijn de hagelbuien al begonnen, vanaf zaterdag worden in het hele land veel buien verwacht.