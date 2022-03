‘Nu is iedereen nog enthousiast, maar wat als ze straks Poolse banen gaan innemen?’

Enorme drukte op het centrale treinstation in Warschau. Het station is een belangrijk knooppunt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf hier reizen ze verder naar heel Europa. Beeld Julius Schrank voor de Volkskrant

Dag Remco, waar ben je nu?

‘Ik zit in de trein van Warschau naar Berlijn. Hij zit ramvol. Op het station was het één grote mensenmassa met urenlange rijen. Overal stonden mensen in hesjes die vluchtelingen de weg wezen of dienstdeden als tolk. Je zag mensen rondlopen met kleine kinderen en bezwete gezichten.

‘Er gaan dagelijks acht treinen vanuit Warschau naar Berlijn. Er was geen enkel kaartje meer te krijgen, maar dat hoeft ook niet. De vluchtelingen mogen gratis reizen van Polen naar Duitsland. Ze krijgen zelfs simkaarten van Poolse telecombedrijven, zodat ze naar huis kunnen bellen.’

Je bent correspondent in Berlijn. Wat doe je in Polen? En waar is Polencorrespondent Arnout le Clercq?

‘Er gebeurt momenteel zo veel dat er een beetje wordt geschoven met correspondenten. Centraal- en Oost-Europacorrespondent Arnout le Clercq was de afgelopen dagen in Moldavië, waar hij schreef over de vluchtelingenstroom en de spanningen in dat land. Ik reisde van Berlijn naar Warschau voor een reportage over vluchtelingen, om daarna de trein weer terug te nemen naar Berlijn. En nu is de crisis zo groot dat ik werd gevraagd om ook naar de grens met Oekraïne te gaan, om de hulpverlening daar in kaart te brengen. Er is veel goede wil, maar de vluchtelingenhulp hangt nog met improvisatie aan elkaar.’

Zijn al die vluchtelingen op weg naar Duitsland?

‘De meeste mensen die onderweg zijn naar Berlijn reizen van daaruit verder. Zo sprak ik net een vrouw die op weg is naar haar broer in Antwerpen. De vluchtelingenstroom richting Europa is enorm. Dagelijks steken honderdduizend Oekraïense vluchtelingen de grens met Polen over.

‘Je kunt duidelijk zien dat dit de eerste golf vluchtelingen is. Deze mensen hebben middelen, spaargeld, familie in het buitenland, een plek om te verblijven. Veel van deze mensen spreken Engels. Dit zijn voornamelijk mensen die het zekere voor het onzekere nemen. In de trein zag ik net drie vrouwen van begin twintig zitten, die zagen er bijna uit alsof ze een weekend weg gingen. Maar goed, ik kan niet in hun hoofden kijken.’

Zijn de mensen er dan zo rustig onder?

‘Soms. Niet iedereen staat hier te huilen, maar de spanning spat ervanaf. Net op het perron liep een vrouw met kinderen per ongeluk de verkeerde trein in. Ze werden eruit gehaald door een conducteur en toen begon die vrouw te huilen, en haar kinderen ook. Of net hier in mijn trein liep een vrouw langs met opengesperde ogen en trillende handen. Ze had niet eens in de gaten dat ze op de voeten van anderen stapte. Dus nee, dit is geen trein vol gelukkige mensen.

‘De fotograaf met wie ik werk, Julius Schrank, was gisteren bij een Poolse opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Daar zag hij een Nederlandse man die naar Polen was gereden om vluchtelingen op te halen. Twee vrouwen met drie kinderen, onder wie twee baby’s, konden met hem meerijden, maar hun spullen pasten niet in de auto. Ook de buggy kon niet mee. Een van die vrouwen brak toen gewoon. Iedereen heeft een breekpunt. Juist dat is zo tekenend voor een vluchtelingencrisis.’

Als voormalig Midden-Oostencorrespondent heb je meerdere vluchtelingencrises gezien. Wat is er nu anders?

‘Een groot verschil met bijvoorbeeld de Syrische vluchtelingencrisis in 2015 is dat nu heel Europa in de rij staat om hulp te bieden. Het is overweldigend. Zoals ik al zei, in Polen krijgen de Oekraïners gratis vervoer en simkaarten. Maar het is de vraag hoe lang dat zo blijft. De Polen nemen nu Oekraïense vluchtelingen in huis, maar wat als straks de spanningen in zo’n huis hoog oplopen? Gaan ze die mensen er dan weer uitzetten?

‘Polen worstelt nu al heel erg met de enorme stroom aan vluchtelingen. Scholen, gymzalen, kerken, alles zit vol. Het land kan het niet lang meer aan. Maar zolang de oorlog voortduurt, wordt de vluchtelingenstroom alleen maar groter. Nu zijn de Polen nog enthousiast, maar wat als die Oekraïners straks in Polen gaan werken? Als ze zogenaamd Poolse banen gaan innemen? De vraag is hoe lang de steun dan nog standhoudt.’