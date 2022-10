Nu Europa Russisch gas afzweert, vindt het kabinet Qatar te belangrijk om het WK te boycotten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribune bij het WK voetbal in 2014. Beeld ANP

Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het WK in Qatar is omstreden om de gebrekkige mensenrechtensituatie in het land en de corruptie rondom de toewijzing van het toernooi. Bij de bouw van de stadions zijn volgens Amnesty International zeker 6.500 arbeidsmigranten omgekomen.

Er klinken daarom al jaren geluiden vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties om het Qatarese regime niet diplomatiek te belonen met aanwezigheid van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders. De Tweede Kamer heeft de regering ook expliciet verzocht niet naar de oliestaat af te reizen tijdens het toernooi. Al in februari 2021 werd een motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut breed omarmd. Alleen VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden destijds tegen. Sindsdien talmde het kabinet met het nemen van een besluit.

Dat is er nu. Het verzoek van de Kamer wordt om grofweg twee redenen in de wind geslagen: de mensenrechtensituatie verbetert niet door weg te blijven, vindt het kabinet, en Qatar is geopolitiek te belangrijk.

Het kabinet is het er mee eens dat de mensenrechtensituatie in Qatar beter moet, maar een boycot is niet de manier om daarvoor te zorgen, schrijft Hoekstra. De minister constateert dat de situatie al is verbeterd in de afgelopen jaren, juist door wat het kabinet in diplomatenjargon ‘een constructief-kritische dialoog’ noemt. Om die reden zijn mensenrechtenorganisaties ook geen voorstander van een boycot, haalt Hoekstra aan.

Vloeibaar gas

Eigenbelang speelt ook een voorname rol bij het besluit, zo blijkt uit de brief. Als Nederland wegblijft uit Qatar zal dat gevolgen hebben voor de ‘brede relatie van Nederland met Qatar en de regio’. Nederland vindt de bijdrage van Qatar in ‘een respons op de geopolitieke situatie, energiecrisis en klimaatverandering’ van groot belang.

In de beslisnota wordt iets concreter gezegd waar het op staat. Daar rept Hoekstra van de ‘belangrijke rol die Qatar speelt bij energiezekerheid in Europa, dat wil zeggen lng en diversificatie.’ Qatar is samen met de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van vloeibaar gas (lng). Er is veel behoefte aan lng om Russisch gas te vervangen waar Europa sinds de oorlog in Oekraïne vanaf wil.

Maar de concurrentie op de lng-markt is sterk vanuit Azië, terwijl Qatar niet de mogelijkheid heeft de productie op korte termijn sterk te verhogen. Qatar waarschuwt Europa dan ook dat het vullen van de gasreserves volgend jaar een probleem kan worden.

Wie er namens Nederland naar Qatar gaat is nog niet bekend. Wel zal er tijdens het bezoek zeker aandacht zijn voor mensenrechten, zegt Hoekstra, zonder te specificeren hoe dat onderwerp op de agenda wordt gezet.

Regeringspartijen ChristenUnie en D66 zijn kritisch over het besluit. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt contact met Qatar goed, maar vindt het onbegrijpelijk dat ‘een regeringsafvaardiging daar wil gaan feestvieren’.

Sjoerd Sjoerdsma van D66 vindt dat het geen rol mag spelen dat Qatar belangrijk is voor de levering van energie: ‘Je ziet wat ervan komt. Jarenlang heeft Nederland als het ging om mensenrechtenschendingen in Rusland, maar ook in andere landen, een oogje dichtgeknepen vanwege energieafhankelijkheid. De gevolgen zien we nu met de oorlog in Oekraïne.’

Pils met Poetin

De overwegingen van het kabinet klonken ook acht jaar geleden, toen de Olympische Winterspelen werden gehouden in het Russische Sotsji. ‘Ik denk dat je met een dialoog verder komt dan wanneer je de lijnen doorsnijdt en besluit om niet te praten of niet te komen’, zei toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers destijds.

Door dialoog ‘kunnen we vertellen waar het ons echt om gaat’. Was getekend: Frans Timmermans, destijds vanuit zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken. Nu stelt hij als vicevoorzitter van de Europese Commissie dat Rusland ‘een paria is geworden en ook zo moet worden behandeld.’

Premier Rutte sprak toen in Sotsji drie kwartier met de Russische president Poetin, onder meer over mensenrechten. Het was ‘een goed gesprek’, zei de Rijksvoorlichtingsdienst na afloop. Ook koning Willem-Alexander was aanwezig in Sotsji, waar hij pilsproostend met Poetin op de foto werd gezet.

Bij de Winterspelen begin dit jaar in het Chinese Beijing was geen Nederlandse delegatie aanwezig. Dat had overigens meer een praktische dan een principiële reden. Vanwege de strenge coronamaatregelen mochten er geen Nederlandse toeschouwers aanwezig zijn. Daardoor was er ook ‘slechts beperkt ruimte voor een inhoudelijk programma en voor bilaterale contacten met het gastland waarin de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie op een betekenisvolle wijze zouden kunnen worden besproken’, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken toen.