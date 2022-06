🎧 Nu de VS de Russische olie hebben geboycot, komt Maduro weer in beeld. Beluister onze dagelijkse podcast

podcast de kamer van klok. elke dag

In Zuid-Amerika zijn mensen veel minder op de hoogte van de oorlog in Oekraïne dan hier in Europa, vertelt correspondent Joost de Vries. Toch heeft het wel gevolgen voor de politiek. Nu de VS de Russische olie hebben geboycot, komt de Venezolaanse president Maduro weer in beeld. Ondertussen zijn er verkiezingen in Brazilië en Mexico. En wat hebben we te vrezen van de ‘Donald Trump’ van Columbia, presidentskandidaat Rodolfo Hernández?