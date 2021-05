Nu de Graafschap alweer de promotie misloopt, is het afgelopen voor trainer Mike Snoei

Trainer Mike Snoei heeft twee 'fantastische jaren gehad bij een geweldige club', zo schrijft hij na zijn ontslag bij de Graafschap. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Afgelopen weekeinde spatte de eredivisiedroom van De Graafschap definitief uiteen. In de kwartfinale van de play-offs verloren de ‘Superboeren’ in eigen huis met 2-3 van Roda JC uit Kerkrade. Daarmee werd de ploeg van de 57-jarige Mike Snoei veroordeeld tot nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, zoals het op een na hoogste niveau in Nederland officieel heet.

Voor De Graafschap is dit reden om afscheid te nemen van Snoei. De club laat op zijn website weten de oefenmeester te hebben leren kennen ‘als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie.’ Toch ziet De Graafschap geen toekomst met Snoei: ‘Er is twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is’, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

In februari verlengde Snoei zijn aflopende verbintenis nog met een jaar, tot de zomer van 2022. ‘Eerst promoveren en dan de club in de eredivisie houden, dat is mijn missie’, zei de trainer toen tegen De Gelderlander. Volgens de krant had er voorafgaand aan de contractverlenging intern wel discussie plaatsgevonden: Snoei zou in zijn optredens te nukkig zijn.

Op de clubwebsite spreekt Snoei van ‘twee fantastische jaren bij een geweldige club.’ Hij is trots op zijn selectie en staf. ‘Een geweldig woord van dank’ spreekt Snoei uit aan de supporters van De Graafschap. ‘Ondanks alle coronabeperkingen bleven zij de club tot de laatste seconde steunen met imposante acties. Het doet mij dan ook pijn dat wij één doelpunt tekort kwamen voor de zo gewilde promotie.’

Die supportersschare van De Graafschap had al tweemaal op een promotiefeestje gerekend. Eind april leek De Graafschap zich nog via de reguliere competitie te promoveren. In de laatste twee competitiewedstrijden volstond één overwinning, maar in beide duels kwam de club niet verder dan een gelijkspel. Op de laatste speeldag werd De Graafschap voorbijgestreefd door Go Ahead Eagles uit Deventer, dat samen met Cambuur direct naar de eredivisie promoveert.

De vreugde over een aanstaande promotie sloeg bij De Graafschap-aanhangers meermaals om in woede. Na het eerste gelijkspel werden bij rellen rondom in Doetinchem een persfotograaf en andere journalisten belaagd. Een week later leidde de misgelopen directe promotie opnieuw tot ongeregeldheden.

In het vorige seizoen, het eerste onder leiding van de Snoei, stevende De Graafschap ook af op een plek in de eredivisie. Met de tweede plaats die de ploeg na 29 gespeelde wedstrijden innam, zou het rechtstreeks promoveren. Vanwege de coronacrisis werd het seizoen echter gestaakt: de KNVB besloot geen clubs te laten degraderen of promoveren.

In de laatste twintig seizoen kwam De Graafschap negen keer uit in de eredivisie. Voor het laatst gebeurde dat in het seizoen 2018-’19.