‘Nu de Europese miljarden komen heerst in Italië een gevoel van nu of nooit’

Een protest in Napels over het herstelplan, dat volgens sommige zuidelijke burgemeesters teveel gericht zou zijn op het noorden van Italië. Beeld Getty Images

Ha Rosa, was het belangrijk dat Ursula von der Leyen zelf naar Rome kwam om te vertellen dat de steun komt?

‘Of ze wel of niet komt, vinden de Italianen niet vreselijk belangrijk. Dat het geld er komt wel. Dat is echt hard nodig. Het lag ook wel een beetje in de lijn der verwachting.’

Heb je een idee hoe Italië en Brussel hier achter de schermen over hebben onderhandeld?

‘Premier Draghi heeft al belangrijke hervormingen aangekondigd, Brussel had die als voorwaarden gesteld voor dit steunpakket. Die hervormingen hebben te maken met bureaucratie, de manier waarop aanbestedingen nu lopen, met de rechtspraak en met concurrentiewetten waar Italië al heel lang op zit te wachten. Dus dat is vrij revolutionair.

‘Er is natuurlijk veel vaker beloofd dat dingen hervormd zouden worden. Nu zie je ook echt wel bewegingen die kant op. Er worden vlotjes allerlei wetten door het parlement geloodst, wat ook kan met een regering van nationale eenheid.’

Smachten Italiaanse burgers naar deze hervormingen en dit steunpakket?

‘Dat vind ik lastig te zeggen. Dit speelt zich nu nog erg in de politieke arena af. Maar dat er echt veel moet gebeuren in Italië, is overal duidelijk. De miljarden liggen er nu, dat is een unieke kans voor het land om te hervormen. Er heerst een gevoel van ‘nu of nooit.’

Je schreef een paar weken geleden over het EK voetbal dat voor Italië zo succesvol verloopt: ‘Het gesprek van de dag zijn niet de gaten in de weg, het chronisch verstopte verkeer of de bussen die soms spontaan in de fik vliegen.’ Is het zo erg gesteld met het land?

‘Dat ging over Rome, de hoofdstad. Italië is heel divers. Er wordt veel op regionaal of lokaal niveau bepaald, dat zit heel erg in het dna van het land, in de bestuurscultuur. In Nederland wordt het meeste toch wel in Den Haag besloten.

‘Er zijn heel veel dingen die werken, Italië is echt niet een soort ontwikkelingsland. Maar er zijn structurele problemen, dingen die al heel lang niet goed gaan. Daar is iedereen het over eens. Alleen lukt het maar niet om die problemen te op te lossen. Dat is wel ontmoedigend. Ik ben heel benieuwd naar de hervormingen, maar tegelijk lichtelijk sceptisch over het slagen ervan.’

Heb je zelf weleens in een bus gezeten die spontaan in de fik vloog?

‘Ha, nee, gelukkig niet. Ik ga niet zo vaak met de bus. Maar het is hier in Rome een bekend fenomeen. Ze hebben er ook een woord voor: flambus, wat niet echt Italiaans klinkt.’

Daar heeft het Italiaans vaker last van toch? Ik herinner me uit een artikel in sportkrant Gazzetto dello Sport de uitdrukking punta dell’iceberg, het topje van ijsberg.

‘Ja, precies. En ze hebben ook geleende woorden die in een andere taal iets anders of helemaal niets betekenen. Thuiswerken noemen ze bijvoorbeeld smart working. In Engeland snapt niemand wat je daarmee bedoelt.’

Denken de Italianen al dat ze in de finale van het EK staan?

‘Nou, het EK verloopt tot nu toe heel erg positief. De stemming is echt optimistisch. En ik volg de sportkranten niet op de voet, maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier discussie hebben over dingen als 4-3-3 of toch een 5-3-2-systeem. Discussiëren doen ze wel, vast ook over het team. Maar het gaat gewoon heel goed.’

Twee weken geleden vertelde onze correspondent in Frankrijk dat Nederlandse toeristen daar met open armen worden ontvangen. Hoe is dat in Italië?

‘Dat is hier zeker ook zo. Italië heeft al heel lang het beleid dat je met een sneltest die niet ouder is dan 48 uur, binnen mag komen. Dat is niet heel ingewikkeld. Het land zit enorm te wachten op toeristen. Hier in Rome wordt het ook per dag drukker. Het was best een luxe om Rome voor jezelf te hebben, maar die lege terrassen hadden iets triests. En ik heb makkelijk praten, ik ben niet afhankelijk van toeristen. Mensen hebben de inkomsten erg hard nodig.’

Vreest het land geen volgende golf, net als de zomer van vorig jaar, toen het vaccineren nog lang niet was begonnen?

‘De stemming is heel optimistisch. Er wordt hard gevaccineerd en 0,4 van de geteste mensen is nu positief op corona. Dus echt heel laag. Ik heb het idee dat ze er vrij dicht bovenop zitten hier. Maar ook wij hebben de deltavariant, waarvan niemand weet wat die precies betekent.’