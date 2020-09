Nu de cafés in Rotterdam vroeg sluiten, stokken de feesten voor ze op gang komen

Normaal is het op donderdag tot vier uur ’s nachts feest bij café De Witte Aap in Rotterdam. Dat is nu wel anders. Beeld Arie Kievit

‘Jullie hebben geluk, je hebt nog een minuut om binnen te komen’, heet Jan Hoefnagels donderdagavond zijn laatste gasten welkom. Het is één voor twaalf, in een coronaloze wereld een lachwekkend vroeg tijdstip om de deuren voor binnenkomende klanten te sluiten.

Maar nu in Rotterdam (en andere steden in de ‘zorgelijke’ regio’s) de sluitingstijden zijn vervroegd – en na de strenge woorden van een ‘diep verdrietige’ burgemeester Aboutaleb over een illegaal huisfeest – rest de eindverantwoordelijke van De Witte Aap weinig anders. Drie minuten later proberen twee gasten het nog, ze willen bij hun vriend zitten die al binnen is. ‘Nee, kan echt niet meer’, weigert Hoefnagels.

Het is studentenavond en de normaal zo bruisende Witte de Withstraat is al uitgestorven voordat het nachtleven überhaupt op gang heeft kunnen komen. De regionale maatregelen eisen dat horecagelegenheden vanaf twaalf uur de muziek uitzetten, alcoholische dranken in de ban doen en geen klanten meer binnenlaten. Vanaf één uur moet iedereen weg zijn. In dat uur verwordt een van de populairste uitgaansstraten van Rotterdam in sneltreintempo tot ‘een spookstraat’, ziet Casper van Welzen, eigenaar van Wijnbar Het Eigendom.

Vrienden proosten in café De Witte Aap, waar ze veel eerder weg moeten dan normaal. Beeld Arie Kievit

Pizza

Het zorgt voor absurdistische situaties. Ronan, een van de twee laatkomers, wilde nog een drankje drinken bij De Witte Aap na zijn voetbaltraining. Maar omdat hij twee minuten te laat was, moet hij nu over de houten omheining van het café heen schreeuwen om met zijn vriend Rowan praten.

Ook Pim, die ‘houdt van een dansje’, had zich een andere voorstelling van deze avond gemaakt. Kersvers afgestudeerd, een master bestuurskunde, maar een feestje waardig aan die prestatie zit er niet in. Het alternatief? ‘Een pizza in de oven en op tijd gaan slapen.’

Aan de vroege sluitingen op de Witte de Withstraat hoeft geen handhaving te pas te komen; om één uur is alleen de kebabzaak nog open – enkel voor afhalen, zoals de regels voorschrijven. Een nachtelijke fietstocht door Rotterdam leert dat ook op andere (uitgaans)plekken geen onregelmatigheden te bespeuren zijn. De Oude Haven, de Oostzeedijk, zelfs de studentenverenigingen: een en al rust. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat vrijdag weten dat een inval (zoals afgelopen zondag in een studentenhuis) donderdagavond niet aan de orde was.

Spannender

Komend weekeinde zal het spannender worden. Donderdagavond is weliswaar studentenavond, maar nog niks vergeleken bij het feesten en beesten in het weekend in de Maasstad. ‘We kunnen niet iedereen controleren. We gaan uit van een grote verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf’, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Van Welzen van Wijnbar Het Eigendom wijst erop dat hij geen boete kan riskeren. ‘Het gaat in deze periode om damage control, een financiële klap kan niemand erbij hebben.’

Vertrouwen in de angst van de ander is deze donderdagavond genoeg om de handhavers thuis te houden. Dat wordt komend weekend wel anders, voorspellen de café-eigenaren in de Witte de Withstraat: politie en boa’s zullen dan wel degelijk controleren. ‘En je hebt handhavers in burgeruniform’, zegt Hoefnagel van De Witte Aap. ‘Maar die herken je na een paar keer ook.’