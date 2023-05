Nu de bondskanselier zijn emoties wél toont, over de ‘asfaltklevers’, gaat het meteen mis

Agent probeert in Berlijn de handen van activisten van Letzte Generation los te weken. Beeld AFP / John Macdougall

Spreekt de bondskanselier eindelijk eens vanuit de onderbuik, klimt meteen heel Duitsland in de opiniërende pen. Olaf Scholz wordt dikwijls verweten dat hij geen emoties heeft. Toen hij daags na de Russische invasie van Oekraïne vooroverboog en met zachte stem sprak over Duitse militairen die hun leven riskeren, werd hij de dag erop meteen het mikpunt van spot. ‘Scholz kan ook met zijn handen praten en gevoelens laten zien’, sneerde de hoofdstedelijke krant Tagesspiegel.

Dit keer vertrouwde Scholz een stel scholieren toe dat de asfaltklevende klimaatactivisten van Letzte Generation, die al een jaar lang in met name Berlijn voor voortdurende verkeerschaos zorgen, naar de mening van de bondskanselier ‘völlig bekloppt’ zijn, volledig getikt.

Over de auteur

Remco Andersen is correspondent Duitsland voor de Volkskrant. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij in 2015 de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

Weekblad Der Spiegel, dol op relletjes, meldde de uitspraak maandag en sindsdien is het overal nieuws. Duitsland zou Duitsland niet zijn als een discussie over de omgang met het nieuwe protestfenomeen, van politiek tot gerecht, zich niet in eerste plaats zou richten op de vraag: hoe voorkomen we dat bij de aanpak van de groep het recht op de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden?

Vervelend zijn

Scholz’ uitspraak komt na een week van hoogoplopend debat over pogingen van verschillende deelstaten om de radicale klimaatactivisten te classificeren als een ‘criminele organisatie’. De deelstaat Beieren gelastte daartoe woensdag huiszoekingen. Het Berlijnse OM besloot vorige week juist dat het níét om een criminele organisatie gaat, eerder om een ‘voortdurend vervelend zijn’.

De minister van Justitie in deelstaat Brandenburg, hoofdstad Potsdam, schreef een opiniestuk in regiokrant Nordkurier om haar achterban ervan te overtuigen dat het wél gaat om een criminele organisatie. De minister betoogt dat een organisatie ‘crimineel’ is als ze zodanig gedrag vertoont, ook als het plegen van misdaden niet het einddoel is van de organisatie. ‘De motivatie voor hun misdaden doet daarbij niet ter zake.’

Daarover verschillen de meningen nogal. ‘Het is absurd om klimaatklevers op gelijke hoogte te stellen met mensensmokkelaars, drugskartels, en rechts-extremistische groepen’, schrijft de progressieve Süddeutsche Zeitung in een commentaar. ‘Een woedende overreactie van politie en justitie heeft de staat nooit goedgedaan.’ De conservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung hekelt juist het feit dat verkeersminister Volker Wissing in gesprek ging met Letzte Generation en ‘de klimaatklevende misdadigers tot onderhandelingspartners maakt’.

Berlijnse ochtendspits

Te midden van dit tumult meldt de doorgaans stoïcijnse bondskanselier zich plotseling met krachttermen. Het moet gezegd: ‘getikt’ is een woord dat steeds vaker klinkt in de Berlijnse ochtendspits. Niet alleen omdat Letzte Generation werkelijk overal is – Berliners die nu een afgezet kruispunt zien, denken niet ‘o jee, ongeluk’ maar ‘daar zijn de asfaltklevers weer’ – maar ook omdat de groep excelleert in radicale innovatie.

Tegenwoordig plakken ze zichzelf niet meer met secondelijm vast maar maken middels betonmix hun handen één met het wegdek. De politie moet ze vervolgens met donderend geraas uit het wegdek zagen, in een grote stofwolk met asfalt en al.

Maar de bondskanselier had natuurlijk beter zijn mond kunnen houden. Weinig verenigt Duitsers meer dan afkeer van leiders met ondemocratische trekjes, al moet je soms Duits zijn om te snappen waarom iemand daarvan wordt beschuldigd. ‘Een gekozen kanselier denkt een protest tegen zijn politiek als volledig getikt te kunnen beoordelen’, twittert freelance journalist Martin Rücker. ‘Meer deemoed zou soms goed doen.’