Nu cremeren steeds populairder wordt, neemt het aantal open plekken op begraafplaatsen toe

Ria Blenke uit Hertme verzorgt de grafsteen waaronder een heel gezin ligt. Beeld Marcel van den Bergh

Niet zo lang geleden moest Ria Blenke (77) de bezem halen door acht graven van verre familieleden. Stenen met daaronder de grootouders, ooms en tantes van haar man, van wie ze sommigen niet eens heeft meegemaakt. Maar ja, ze allemaal ruimen vond ze ook weer zo wat. De reacties van familieleden kon ze al uittekenen: mooi is dat, wel de honderd jaar oude familieboerderij Erve Blenke erven, maar niet de graven willen onderhouden.

Grote boerderij of niet: acht keer 300 euro aan grafrechten, en dat iedere tien jaar, drukt behoorlijk op Blenkes portemonnee, zegt ze in haar woonkeuken waar onder de crucifix aan de muur een huisorgeltje staat. En dus nam Blenke na het overlijden van haar man, dat ongeveer samenviel met de eerste grafafrekening, een besluit dat meer verre nabestaanden nemen: ze voegde de acht graven op de katholieke begraafplaats van het Overijssels Hertme samen tot een. Scheelt een hoop veegwerk, geld en viooltjes bewateren, terwijl de doden hun gedenkplek behouden.

Het samenvoegen van graven mag voor nabestaanden de last verlichten, begraafplaatsbeheerders zitten ermee. Werden voorheen de vrijgekomen plekken zo weer opgevuld, tegenwoordig doet men meer ruimingen dan begrafenissen. Dit slaat niet alleen gaten in de begraafplaats, zoals zichtbaar is naast de katholieke kerk van Hertme, maar ook in begrotingen, door minder inkomsten uit grafrechten.

Gemeenten hebben van dat laatste het meeste last. Want waar katholieke en ook protestantse begraafplaatsen vaak drijven op vrijwilligers, moeten de gemeentelijke eigenaren van algemene begraafplaatsen met minder inkomsten evenveel onderhoudswerk verrichten. Maar ongeacht welk gezindte: elk jaar sluiten in Nederland noodgedwongen begraafplaatsen, laat de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen weten.

Crematie

Cremeren is de grote boosdoener. Sinds de eerste, gedoogde crematie in 1914 is het ritueel, dat door de kerken lang als heidens werd beschouwd, gestaag toegenomen in Nederland. Vanaf eind jaren zestig, toen cremeren in de wet werd gelijkgesteld aan begraven, ging het echt hard. Inmiddels verdwijnt ruim tweederde van de overledenen in de verbrandingsoven.

In katholieke kringen komt cremeren meer voor dan onder protestanten. En dus luidt niet alleen bij gemeentelijke begraafplaatsen, maar ook bij katholieke de vraag: hoe houden we begraven levend? In Hertme weet begraafplaatsbeheerder Tonnie Homan nog dat hij eind jaren negentig bang was dat het strookje grond naast de katholieke kerk rap overvol zou raken. Maar inmiddels vraagt ook hij zich af: hoe vul ik al die open plekken?

Ruimte voor niet-katholieken

Homan wil daarin ‘ruimer denken’ dan vooralsnog wordt gedaan binnen het aartsbisdom Utrecht, waaronder de parochie Hertme valt. En dus gaat Homan een onconventioneel verzoek indienen: bied tussen de bestaande graven ruimte voor niet-katholieken. ‘Als iemand hier dertig jaar in het dorp heeft gewoond, dan moet die een plek kunnen krijgen. Ongeacht of die persoon van katholieke afkomst is’, zegt Homan staand bij zijn familiegraf, dat hij zelf ook liet samenvoegen.

De rooms-katholieke kerk schrijft voor dat op katholieke begraafplaatsen alleen parochieleden, hun partner of oud-parochianen in zorginstellingen begraven kunnen worden. In overleg met het bisdom mag in ‘uitzonderlijke gevallen’ hiervan worden afgeweken.

Het aartsbisdom Utrecht laat weten niet eerder formeel een verzoek als dat van Homan te hebben ontvangen. In afwachting van het officiële verzoek wil Johan Zuijdwijk van het aartsbisdom niet op de ‘hypothetische vraag’ ingaan. ‘Dat doen we pas als het is voorgelegd aan onder meer kardinaal Eijk’, zegt hij. Op persoonlijke titel kan Zuijdwijk wel zeggen dat hij denkt het is uitgesloten dat niet-katholieken straks begraven kunnen worden op katholieke begraafplaatsen. Katholieken uit andere parochies vindt hij tot daaraan toe. ‘Die keuze laten we aan de parochies zelf.’

Sinds een paar jaar zijn er al wat versoepelingen, zoals het toestaan van een aparte strook als algemene begraafplaats, waar ook niet-katholieken terecht kunnen. Voor Homan is dat echter geen optie, want hij heeft geen ruimte over die met een schutting of coniferenhaag afgezet kan worden, zoals de kerkorganisatie verwacht.

Wees geen buitenstaander

Volgens Homan is zijn voorstel om niet-katholieken tussen de bestaande graven te leggen in de geest van het in 2020 verschenen rapport De begraafplaats van de toekomst, dat de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen liet opstellen. ‘Houd de ogen open, wees als begraafplaats geen buitenstaander, maar onderdeel van de wereld waarin je leeft’, staat er wat cryptisch. ‘Alleen dan is de toekomst een onderdeel van het nu.’

Dit is meer dan ooit nodig, constateren de onderzoekers, omdat ‘begraafplaatsen over het algemeen te laat zijn gestart met activiteiten om te pogen het tij te keren, af te remmen of te stoppen’. Ze doen een paar suggesties om de achterstand in te halen. Bijvoorbeeld door begraafplaatsen naast als gedenkplek ook als bestemming voor ‘rust en contemplatie’ in het ‘groen’ op de kaart te zetten. Zelfs horeca sluiten ze niet uit: ‘Geef een mobiele barista de mogelijkheid koffie en chocomelk te verkopen bij de ingang’, staat er in het rapport.

Als het over de grootste concurrent crematoria gaat, bezigen de onderzoekers het adagium:‘If you can’t beat them, join them.’ Met andere woorden: moffel urnen niet weg in een hoekje, maar maak van asbestemming een volwaardig onderdeel van de begraafplaats.

Homan doet ondertussen het zijne om zijn kleine begraafplaats aantrekkelijk te houden. Tegen hogere tarieven staat hij al toe dat katholieken uit andere parochies in Hertme begraven kunnen worden. Met een bekend gezicht als mevrouw Blenke gooit hij het juist weer op een akkoordje door haar alvast tot 2036 haar zorgen te laten afkopen.

‘Nu hoef ik pas weer grafrechten te betalen als ik 92 jaar oud ben’, zegt Ria Blenke zichtbaar opgelucht. ‘Dat zien we dan wel weer.’