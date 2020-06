Nu corona is geluwd, wacht Europa een paar weken furieuze coronadiplomatie

De Franse president Emmanuel Macron dineert met premier Rutte in Scheveningen. De twee regeringsleiders spraken onder meer over het Europese herstelfonds dat landen moet helpen de coronacrisis te bestrijden. Beeld ANP

Bondskanselier Merkel én president Macron hameren – net als de zuidelijke landen en de Europese Commissie – op een snel akkoord over een Europees herstelplan van 750 miljard euro. Liefst hebben zij een akkoord op de speciale top van 17-18 juli, maar in elk geval ‘voor september’. Anders – zo vrezen zij – verliezen de noodmaatregelen hun effect, verliezen de markten hun geloof in Europese eensgezindheid, en verliezen te veel Europeanen hun geloof in Europa.

Nederland trapt echter op verschillende remmen tegelijk. Eerst heeft Nederland zijn inhoudelijke bezwaren duidelijk geventileerd. En vorige week bij de virtuele EU-top was premier Rutte de enige die duidelijk beklemtoonde geen haast te hebben met het bereiken van een akkoord. Terwijl de Belg Charles Michel de hele EU zal doorkruisen om een voor iedereen aanvaardbaar compromis te vinden voor midden juli (een sisyphustaak), proberen Berlijn en Parijs landen richting finish te duwen.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok treft in Rome de Italiaanse vice-premier Luigi Di Maio, een symbolisch buitenlandbezoek nu Nederland zich sceptisch toont over het Europese herstelplan. Beeld EPA

Symbolische buitenlandbezoeken

Eerder maakte buitenlandminister Heiko Maas al zijn eerste postcoronareis naar Den Haag, nu maakt Macron zijn tweede buitenlandreis naar Rutte (de eerste was naar Londen). Het signaal is duidelijk: dit is geen normale crisis, en en daarbij hoort ook geen normaal getreuzel. Ze hebben haast en ze komen niet voor de haring – al gaan Rutte en Macron wel samen dineren (foto: Rutte en Macron in Den Haag).

Op zijn beurt kiest Stef Blok voor Italië en Spanje als eerste reisdoelen – ook een symbolische daad: we leven wel degelijk met u mee en ons harde standpunt is eigenlijk geboren uit liefde voor een sterk Europa en een sterk Italië en Spanje. Na de scheldpartijen is het nu weer tijd voor de massage. ‘Zuinige’ Zweedse massage, uitgevoerd door minister Blok – dat staat op het menu in Rome en Madrid.