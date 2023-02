Nu al onenigheid in coalitie over nieuwe woningwet van Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge in gesprek met journalisten over een nieuwe wet voor de woningmarkt. Beeld Freek van den Bergh

De VVD vindt het onterecht dat in de nieuwe woningwet staat dat gemeenten voortaan kunnen worden verplicht om 30 procent nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. ‘Een absurd idee om dit in heel Nederland te gaan opleggen’, zei het VVD-Kamerlid Peter de Groot donderdagavond laat tegen de NOS. ‘Deze minister wil de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen.’

De VVD vindt dat er in sommige steden, zoals Amsterdam, juist te veel sociale huurwoningen worden gebouwd en dat De Jonge daaraan iets zou moeten doen. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Pas als die er komen, stemt de VVD volgens De Groot in met de wet. Ook D66 benadrukt dat de minister ⁦‘meer moet sturen op woningen voor mensen met een middeninkomen’, aldus het Kamerlid Faissal Boulakjar.

De kritiek is opmerkelijk omdat minister Hugo de Jonge donderdag bij de presentatie van de nieuwe woningwet heeft benadrukt dat steden die al veel sociale woningbouw hebben, zoals Amsterdam en Rotterdam, juist niet zullen worden gedwongen om nog meer sociale huurwoningen bij te bouwen, maar via de nieuwe wet eerder worden aangespoord om meer woningen in het middensegment bij te bouwen. Alleen gemeenten die momenteel weinig sociale woningbouw hebben, zoals sommige rijke dorpen in 't Gooi, ‘zullen een been bij moeten trekken’, legde De Jonge uit.

Verzet tegen urgentiegroepen

De VVD heeft ook bezwaren tegen de verplichting die in de nieuwe woningwet is opgenomen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven bij de verdeling van schaarse sociale huurwoningen. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en de personen voor wie zij zorgen; mensen die om medische redenen dringend woonruimte zoeken; slachtoffers van huiselijk geweld; maar in bijzondere gevallen ook om daklozen; mensen die uit een zorginstelling, de jeugdzorg of de gevangenis komen en ex-prostituees.

Vooral met de laatste twee groepen heeft de VVD moeite. ‘Straks gaat iemand die net uit de gevangenis komt voor op iemand die al twaalf jaar op een wachtlijst staat. En voorrang voor ex-sekswerkers? Dat is toch niet uit te leggen?’, zegt De Groot tegen de NOS. De VVD is bang dat dit gaat leiden tot ‘sociale spanningen’ en onveilige buurten. Overigens is het nu ook al zo dat ex-gedetineerden bij sommige gemeenten een urgentieverklaring voor een woning kunnen krijgen als zij zich houden aan voorwaarden van de reclassering.

De ChristenUnie is op haar beurt geërgerd over het verzet van de VVD. ‘De VVD laat haar masker vallen’, twitterde het CU-Kamerlid Pieter Grinwis donderdagavond laat. ‘Ben je dakloos, pech gehad. Ben je mantelzorger, je kunt de boom in. Sociale huur en duurder eerlijk verdelen over onze steden en dorpen, en bouwen aan wijken waar jong en oud zich thuis voelen? Wel als het aan de @christenunie ligt, zo niet de VVD.’

De VVD, ChristenUnie en minister De Jonge hebben nog niet gereageerd op vragen van de Volkskrant over de ontstane onrust.