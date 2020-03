Nu al haar optredens niet doorgaan, zingt de Nijmeegse zangeres Sher – op afstand – voor ouderen

De Nijmeegse zangeres Sher (35) was boos toen ze hoorde dat al haar concerten waren gecanceld. Maar haar woede heeft plaatsgemaakt voor hulpvaardigheid. Ze studeert nu jarenvijftigmuziek in, om die te zingen op de binnenplaats van een verzorgingstehuis.

Het is doodstil in de Nijmeegse Burchtstraat. Op andere zaterdagavonden is het in deze brede winkelstraat in het centrum van Nijmegen een komen en gaan van jong uitgaanspubliek, maar niet vandaag.

‘Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt’, zegt de Nijmeegse zangeres Sher Careman (35), die een appartementje aan de winkelstraat bewoont. ‘Normaal had nu het gejoel moeten klinken van dronken jongeren die op weg zijn naar de clubs en de karaokebar.’

Voor Careman heeft het coronavirus ook rigoureus ingegrepen in haar plannen. Eigenlijk had ze op het podium moeten staan van The Waterhole, een livemuziekbar in hartje Amsterdam waar zij wel vaker optreedt met haar coverband Sher. Daar ging vrijdag een streep door, en daarna werden ook alle optredens voor de komende weken afgelast. Nu zit de zangeres noodgedwongen thuis en graaft ze in haar muziekcollectie naar goede jarenvijftigmuziek die ze in het kader van #coronahulp in verzorgingstehuizen kan spelen.

‘Ik dacht zelf aan Chuck Berry of Elvis Presley, maar ik ga ook op zoek naar oudere Nederlandstalige muziek, een genre dat ik eigenlijk helemaal niet ken. Het idee is dat ik op de binnenplaats van verzorgingstehuizen liedjes kom zingen. De ouderen blijven natuurlijk op afstand, dus mijn hoop is dat ze met papieren vliegtuigjes verzoeknummers naar me gooien.’

De hashtag #coronahulp zag afgelopen vrijdag het licht op Twitter en veroverde sindsdien ook Facebook, WhatsApp en buurtbewonersapps zoals Nextdoor. Onder deze hashtag meldden zich en masse mensen die met liefde een boodschapje willen doen voor kwetsbare ouderen, of op de kinderen willen passen van onmisbare beroepsgroepen zoals zorgmedewerkers en politieagenten. Tot nu toe overschrijdt het aanbod de vraag om zulke hulp ruimschoots, vermoedelijk omdat veel mensen het voorlopig nog af kunnen binnen eigen vrienden- of familiekring. Toch blijven de hulpaanbieders zich melden, want wie weet hoe het coronavirus de komende dagen en weken om zich heen zal grijpen.

Ook Careman sloot zich enthousiast aan bij #coronahulp en begon op Facebook een groep voor de Nijmeegse bewoners die om hulp verlegen zitten. Dat deed ze in navolging van haar zus Shanna Uitterdijk, die in Zwolle een soortgelijke Facebookgroep was begonnen. Binnen een etmaal groeide Caremans Facebookgroep uit van enkele tientallen leden tot een stuk of tweeduizend hulpvaardige mensen. Careman was een van de weinigen die beet had en boodschappen mocht doen voor een Nijmegenaar die ze niet kent en die zich niet meer buiten waagde vanwege milde klachten.

‘Ik heb de boodschappen bij de deur achtergelaten, met een leuk kaartje erin. Ik zag de gordijnen nog even opengaan, maar meer contact dan dat was er niet. Surreëel. Voor mij toont dit ook de positieve kanten van sociale media. Er wordt veel over geklaagd, vaak terecht, maar nu was iedereen erg lief. Mensen struikelden over elkaar heen om iets te doen. De een bood zijn Makro-pas aan, de ander wilde op paracetamoljacht gaan. Er werden auto’s aangeboden en een kapperszaak bood aan om als een buurthuisje te fungeren waar mensen terecht kunnen voor een kop thee.’

Geen werk meer

Het verhaal van Careman is ook dat van de kleine zelfstandige die door het coronavirus het werk van de ene op de andere dag als sneeuw voor de zon heeft zien verdwijnen. Voor Careman is dat bijzonder wrang, omdat ze eigenlijk pas sinds begin dit jaar fulltime artiest is. Ze was gestopt als parttime bedrijfsleider van een café, omdat de optredens in bars en op bedrijfsfeestjes eindelijk genoeg geld binnenbrachten om volledig van rond te komen. Ook de gitarist van haar band zag belangrijke inkomsten verdwijnen en probeert nu zijn brood te verdienen met gitaarles. De drummer is nog wel even veilig, die bestiert een goedlopende muziekwinkel.

Careman heeft een kleine financiële buffer. Daarmee kan ze twee weken vooruit, daarna zal ze waarschijnlijk een beroep moeten doen op haar ouders.

‘Toen al die afzeggingen binnenkwamen, was ik een uurtje echt woedend. Ik heb hier met de kussens lopen smijten. Daarna bedacht ik: wat heb ik eraan als ik boos ben? En heel muzikaal Nijmegen is nu werkeloos. Ik probeer de negativiteit om te zetten in iets goeds en ga mijn energie in het helpen van anderen stoppen.’

Het succes van #coronahulp bracht Careman in contact met zorginstellingen die graag gebruik willen maken van het legertje vrijwilliger dat de zangeres heeft opgetrommeld. Maandag heeft Careman telefonisch overleg met een paar instellingen en zal worden besproken hoe de Facebookgroep ook na het uitdoven van het coronavirus van nut kan blijven. Het idee voor de komende dagen is dat Careman, die normaal stevige rockmuziek speelt, met haar gitaar verzorgingshuizen bezoekt om er een wat ouder repertoire te spelen.

‘Opeens realiseerde ik me dat ik zelden op plekken kom waar mensen ouder dan 70 jaar zijn. Normaal ben ik iemand die stiekem veel meer met dieren- dan met mensenleed is begaan. Maar dan gebeurt er zoiets. Ik moest denken aan al die ouderen die thuiszitten, en bij wijze van spreken niemand hebben om mee te wordfeuden. Nu hebben ze dankzij de Facebookgroep meer dan duizend mensen die met ze willen wordfeuden.’