Nu al de grens over: voor de gezelligheid, maar ook om koeien te melken en inspiratie op te doen

Japke Huitema (77) en haar man Fedde (76), op weg naar hun zoon in Frankrijk. Mocht de Franse politie geen genoegen nemen met hun vaccinatiebewijzen, dan halen ze hun vaste truc van stal: ‘Dan praten we gewoon Fries, begrijpen ze toch niks van.’ Beeld Arie Kievit

In de cabine van een verfomfaaide Poolse vrachtwagen hangt een slinger met de slogan ‘Life is a journey, make the best of it’. Op de stoep ernaast roert een forse man in een bezweet wit shirt door zijn pannetje op een camping-gasstel. Grensovergang Hazeldonk was altijd al een plek van uitersten. Deze zaterdag is geen uitzondering.

Terwijl het leven er in Nederland de komende weken beter op lijkt te worden - de zon is terug en onder meer musea, bioscopen, restaurants en cafés gaan weer open - zijn veel landgenoten al met hun gedachten over de grens. Want wat gaat er nou boven een ouderwetse vakantie? Eén probleem: voor bijna heel Europa geldt nog altijd het advies: ‘Alleen noodzakelijke reizen’.

Hoe rekkelijk dat begrip ‘noodzakelijk’ is, wordt zaterdag duidelijk bij grenspost Hazeldonk, waar tientallen Nederlanders hun laatste pauze op vertrouwd terrein houden en campers en caravans met enige regelmaat voorbij zoeven op de A16 richting België. De vakantiepioniers laten zich niet langer tegenhouden.

Neem Fedde Huitema (76) en zijn vrouw Japke (77), die voor hun nieuwe BMW een slok koffie drinken uit hun kopjes van boerenbont. Een jaar heeft het echtpaar uit het Friese Langweer hun zoon Halbe door corona niet kunnen zien. Maar nu ze gevaccineerd zijn, wachten ze ‘echt niet’ langer.

Hun oudste zoon was in 1996 vrij plotseling vertrokken naar Frankrijk, waar hij boer werd, net als zijn vader en zijn broer in Nederland, vertellen ze in het Fries. Hij kwam terecht in Laval, tussen Rennes en Le Mans. Sindsdien reizen Fedde en Japke een paar keer per jaar af. Voor de gezelligheid, maar ook om te helpen. Koeien melken, grasmaaien, dat soort dingen.

Afgelopen zomer, na de eerste golf, hebben ze hem nog een keer gezien. Daarna kon het niet meer, door de regels en lockdowns. Ze hebben hem gemist, zegt Japke. ‘De telefoon was gewillig’, zegt Fedde. Het weerzien wordt er nu mooier op. Ze hebben roggebrood met spek mee.

Ja, ze weten dat ze eigenlijk een pcr-test hadden moeten doen om Frankrijk in te mogen. Maar dat vonden ze een beetje onzinnig, nu ze allebei gevaccineerd zijn. De papieren hebben ze bij zich. En mocht de Franse politie daar geen genoegen mee nemen, dan halen ze hun vaste truc van stal. Japke, na een wegwerpgebaar: ‘Dan praten we gewoon Fries, begrijpen ze toch niks van.’

Het einde van de aarde

Even verderop, op het terras van een nogal haveloze broodjeszaak, rookt Marloes Broekhuizen (44) haar laatste sigaret in Nederland. De fysiotherapeut uit Haarlem is in de kleine auto van haar ouders onderweg naar ‘het einde van de aarde’, in dit geval een huisje in de natuur nabij het vissersdorpje Salema, in het zuidwesten van de Portugese Algarve. ‘Klopt, ik hou wel van autorijden’, zegt ze lachend.

Broekhuizen heeft zware jaren achter de rug. Ze had gehoopt haar praktijk te verkopen, maar dat is niet gelukt. Voor het eerst in 22 jaar heeft ze nu vijf weken vrij genomen. Een ‘inspiratiereis’, noemt ze haar trip. Ze heeft de auto volgeladen met boeken en sportspullen. De komende weken hoopt ze erachter te komen wat ze met haar toekomst wil.

Marloes Broekhuizen (44), op 'inspiratiereis' naar de Algarve: 'Je moet wel blijven leven.' Beeld Arie Kievit

Ze heeft keurig een pcr-test gedaan, naar eigen zeggen ‘een economy-variant’. De uitslag krijgt ze ergens vandaag in haar mailbox. Ze hoopt dat-ie negatief zal zijn, maar ook bij een positieve test rijdt ze rustig door. Die angst rond corona, daar is ze wel klaar mee. Ze ziet in haar omgeving hoeveel energie het de mensen kost. Zelf werkt ze ook al een jaar lang met mondkapje op. Privé maakt ze andere keuzes. Sommige vrienden is ze altijd blijven knuffelen. ‘Je moet wel blijven leven.’

Terwijl douaniers van de grensovergang één voor één de dozen uit een vrachtwagen halen ter controle, staan Roland (53) en Rob (57) op de parkeerplaats van koffiezaak Starbucks naast hun motoren. Ze gaan drie weken op avontuur: toeren door Frankrijk en Spanje. Tentjes mee.

Met een beetje fantasie zouden ze het als een zakelijke reis kunnen omschrijven. Onderweg zal Roland ‘relaties’ bezoeken. Hij zit in de kippenindustrie en probeert een nieuw legkippenras aan de man te brengen. De ‘dubbeldoelkip’, noemt hij het; een kip die eieren legt én wat zwaarder is, waardoor hij ook nog eens goed smaakt op de barbecue.

Toch zijn de kippen de komende weken bijzaak. Het gaat om het rijden, de vrijheid. Ze hebben zich tot in de puntjes voorbereid. Het gele vaccinatieboekje, het roze vaccinatieformulier, een negatieve pcr-test, een erewoord-verklaring en sneltests voor het geval dat: allemaal in de bagage.

Rob heeft nog wel even getwijfeld of hij zou gaan. Hij werkt bij de veiligheidsregio Utrecht, mede verantwoordelijk voor de naleving van coronamaatregelen, en heeft zodoende een voorbeeldfunctie. Vandaar dat hij alles volgens de regels wil doen. ‘Mijn leidinggevende zei: weet je dat er een negatief reisadvies ligt? Ja, zei ik, dat weet ik.’ Maar een advies is geen verbod.

Rob (57, links) en Roland (53, rechts) gaan drie weken op avontuur, maar je zou de reis ook een beetje zakelijk kunnen noemen. Roland zit in de kippenindustrie en probeert een nieuw legkippenras aan de man te brengen: de ‘dubbeldoelkip’. Beeld Arie Kievit

De meeste vakantiegangers kunnen niet wachten tot ze op hun bestemming zijn. Hoewel Johan (56), Nancy (55), Anneke (63) en Mariëlle (49) niet eens op vakantie gaan, geldt het voor hen in de overtreffende trap. Ze zijn op weg naar Brussel, waar zaterdagmiddag een grote internationale demonstratie tegen de coronamaatregelen is. Ze dragen shirts met een groot rood hart erop en maken een foto met hun nog grotere vlag.

Toeristen kun je hen niet noemen, al hebben ze het afgelopen jaar meer plaatsen bezocht dan menig ander. ‘Amsterdam meermaals, Barneveld, Arnhem, Apeldoorn’, somt Johan op. ‘Zo kan ik nog wel even doorgaan. Mooie dingen.’

Eigenlijk was de coronatijd voor hen niet eens zo vervelend, zeggen ze. De demonstraties tegen ‘de controle-maatschappij’ gaven juist energie. Nu ook weer, met z’n vieren naar Brussel. Samen met ‘allemaal gezellige mensen’ strijden tegen de ‘schendingen van rechten en vrijheid’. ‘Als ik een paar keer niet geweest ben’, zegt Nancy, ‘dan denk ik: het wordt weer eens tijd.’ Wat anderen uit een vakantie halen, halen zij uit zo’n demonstratie.

Oftewel: ‘Life is a journey, make the best of it.’