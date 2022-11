NTR legt opnames Top 2000 Quiz voorlopig stil: ‘Niet de aangewezen dag voor een feestelijke quiz’

In de Top 2000 Quiz worden bekende Nederlanders getest op hun muziekkennis. Beeld ANP

Vrijdag onthulde de Volkskrant dat bij De Wereld Draait Door, de talkshow van BNNVara die Van Nieuwkerk jarenlang presenteerde, achter de schermen sprake is geweest van structureel grensoverschrijdend gedrag. Vanwege ‘de dynamiek’ die daarna ontstond, is volgens de NTR besloten de opnames in ieder geval voorlopig stil te leggen. De beslissing zou in samenspraak met Van Nieuwkerk en de NPO zijn genomen.

De Top 2000 Quiz zou half december een aantal avonden achter elkaar worden uitgezonden op NPO3. Of die uitzendingen doorgaan, is nog onduidelijk. ‘Over eventuele gevolgen zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen’, aldus de woordvoerder. ‘We gaan nu bedenken hoe we moeten omgaan met deze ongewone situatie.’ Afgelopen vrijdag zijn op het Mediapark in Hilversum wel twee afleveringen van het programma opgenomen.

De NTR meldde vrijdagavond dat een ander programma dat Van Nieuwkerk rondom de muzieklijst presenteert, Top 2000 à Go-Go, wel doorgaat. De opnames daarvan staan half december gepland. Het productieteam van dat programma ‘herkent zich niet’ in het gedrag van de presentator zoals dat door de Volkskrant omschreven wordt. ‘Door ons productieteam is in de afgelopen jaren met plezier en in goede relatie met Matthijs samengewerkt’, zei een woordvoerder van de omroep vrijdag.