NTR knipte grap van Rutger Castricum over hoofddoek uit programma ‘Kiespijn’

Esma Kendir en Gijs Rademaker in de studio van het programma ‘Kiespijn’. Rutger Castricum maakte daar een grap over Kendirs hoofddoek. Beeld Esma Kendir/Twitter

Het programma Kiespijn (NPO 3) besteedt op satirische wijze aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vast onderdeel is de rubriek ‘hokjesgeest’, waarbij de panelleden moeten raden wie van de vier mensen die zij te zien krijgen de politicus is. Over Esma Kendir, lijsttrekker van de Utrechtse partij Student & Starter (twee raadszetels), werd gezegd dat zij houdt van longboarden, waarop panellid Rutger Castricum zich hardop afvroeg: kan dat ook met een hoofddoek?

Castricum werd direct berispt door presentator Diederik Ebbinge en panelleden Paul de Leeuw en Dwight van van de Vijver. Kendir ‘schrok op het moment enorm van de opmerking’, laat ze weten. Tot haar verbazing zag ze op tv dat de NTR had besloten het incident uit de uitzending te knippen. Kendir: ‘Dan heeft het ook geen nut gehad. Mensen die niet aan bepaalde normen voldoen, maken dit structureel mee. Als er geen tegengeluid komt, blijft dit soort incidenten plaatsvinden.’

NTR betreurt incident

Roy Straatman, hoofdredacteur Kennis en Educatie bij de NTR, betreurt het incident, maar zegt dat de opnamen niet integraal worden uitgezonden. ‘Er sneuvelen zo’n veertig minuten tijdens de montage. Dit is een satirisch programma; het was gelijk duidelijk wat mensen ervan vonden en dus hebben we besloten het fragment eruit te halen.’

Volgens Straatman was het beter geweest Kendir van tevoren op de hoogte te stellen van wat wel en niet zou worden uitgezonden. Hij benadrukt dat de NTR Castricum geenszins uit de wind heeft willen houden.

‘Ik vind het geen schokkende grap’, reageert Castricum. ‘Maar als zij dit als vervelend heeft ervaren, vind ik dat ook vervelend. Dit onderdeel van het programma is riskant. Het gaat om het uiterlijk van mensen en de vooroordelen die dat oproept. Daar probeer je mee te spelen. Laatst zei ik over iemand die een bril draagt dat ze te koop loopt met haar handicap. Daar werd toen wel om gelachen.’

Volgens Castricum ‘moeten we er niet te veel achter zoeken’. ‘Soms vlieg je even uit de bocht. Het is goed dat ze meldt dat ze het niet leuk vond.’ Hij heeft na de uitzending met Kendir gebeld. Zij heeft er moeite mee dat de ‘uitzending nu zo in elkaar is gezet dat het lijkt alsof iedereen progressieve opvattingen heeft. Alsof hokjesdenken geen rol speelt. Nu staan het beeld en de werkelijkheid haaks op elkaar.’