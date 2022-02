NS: zondag weer vrijwel normale dienstregeling, nu nog veel stremmingen door storm

Eerder op zaterdag reden er helemaal geen treinen van de NS. Beeld ANP

Zaterdagavond moeten reizigers nog rekening houden met veel stremmingen en annuleringen. ProRail laat weten nog zeker tot en met zondag bezig te zijn met herstelwerkzaamheden. Bij de spoorbeheerder zijn na de storm meer dan tweehonderd meldingen van incidenten binnengekomen, variërend van bomen op het spoor, schade aan stations en kapotte bovenleidingen. In de zuidelijke provincies, waar de storm het minste impact had, zijn de herstelwerkzaamheden het verst gevorderd. Ten oosten van Amsterdam, tussen Utrecht en Amsterdam en bij de Flevolijn zijn momenteel nog de grootste problemen.

Ook op veel autowegen zijn de opruimingen zaterdag nog bezig. In de nacht na de storm zijn al veel verkeersborden, takken en bomen van het asfalt gehaald. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. ‘Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden’, aldus een woordvoerder.

Opnieuw zware windstoten

In de nacht van vrijdag op zaterdag hief het KNMI code rood voor het hele land op. Op dit moment zijn er geen weerwaarschuwingen. Zaterdagavond en zondag kunnen volgens het KNMI vooral in het westen van het land opnieuw zware windstoten voorkomen. Vanaf 21.00 uur geldt voor Zuid-Holland en Zeeland daarom opnieuw code geel.

Verspreid over het land eiste storm Eunice eiste vrijdag vier mensenlevens. ‘s Middags werd een vallende boom een persoon in Amsterdam fataal. Kort daarna viel in het aangrenzende Diemen een boom op een auto, waardoor een inzittende omkwam. Aan het einde van de middag werd bekend dat in de hoofdstad ook een fietser was omgekomen door een boom. Tot slot botste vrijdagavond bij het Groningse Adorp een automobilist op een omgewaaide boom. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Een van de tientallen omgewaaide bomen in Amsterdam. Beeld ANP

Elders in Europa vielen nog zeker negen doden en talloze gewonden. In Duitsland kwamen minstens twee mensen om het leven. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen botste een automobilist tegen een boom, een ander werd van de weg geblazen. Ook België, Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk meldden doden.

Door de storm raakten in binnen- en buitenland daarnaast meerdere mensen zwaargewond. Zo viel in het Noord-Brabantse Boekel een boom op een bejaarde vrouw, die daarbij meerdere botbreuken opliep. In Duitsland raakte een opvarende van een veerpont in Hamburg gewond, nadat een golf door een raam op de voorsteven van de boot sloeg. Bij het Belgische Gent raakte iemand zwaargewond toen hij een zonnepaneel tegen zijn hoofd kreeg, in Veurne liep een vrachtwagenchauffeur ernstige verwondingen op toen zijn voertuig omver werd geblazen door de wind.

Door de vele meldingen raakte in Nederland het noodnummer 112 vrijdag aan het eind van de middag overbelast. Daarop verstuurde de politie landelijk een NL-Alert naar mobiele telefoons. Inmiddels zijn de meldkamers weer goed bereikbaar.

Duizenden meldingen van stormschade

Ondertussen maakt Nederland de stormschade op. Bij verzekeraar Interpolis waren zaterdagochtend al ruim drieduizend meldingen van stormschade binnengekomen, voornamelijk over schade aan woningen. Ook bij Centraal Beheer (2.500) was het aantal schademeldingen zaterdag al flink opgelopen. Bij Univé was zaterdagochtend al voor een bedrag van 3,5 miljoen euro aan claims ingediend, ook voor schade die de storm Dudley eerder in de week veroorzaakte. De verzekeraars lieten weten extra personeel in te zetten om alle meldingen af te handelen.

Door leidingbreuken die door de storm zijn ontstaan, komt bij meerdere mensen zaterdag mogelijk geen of weinig water uit de kraan. Waterbedrijf Vitens zegt de schade te inventariseren en die te gaan herstellen zodra dat veilig kan. Welke delen van het land precies getroffen zijn, is niet duidelijk.

In het hele land rukte de wind vrijdag dakpannen, gevelplaten en zonnepanelen los. In Groningen en Appingedam moesten afgelopen nacht ruim twintig woningen worden ontruimd omdat de daken deels waren weggeblazen. In Den Haag werden huizen rond de Elandkerk tijdelijk ontruimd omdat een van de torens vervaarlijk heen en weer zwaaide; de bewoners mochten begin van de avond weer naar huis.

Ook scheurde de wind een stuk dak van het voetbalstadion van ADO Den Haag. In Tiel waaide bij een deel van de gebouwen van het Ziekenhuis Rivierenland het dak eraf. En in Rotterdam verwoestte Eunice een grote opblaasbare sporthal van een hockeyclub.

Ook in omringende landen heeft Eunice grote schade aangericht. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen tienduizenden tot honderdduizenden huishoudens zonder elektriciteit te zitten. In Londen werden delen van het dak van de iconische O2 Arena weggeblazen.