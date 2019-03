NS zint op een ‘Ubertje’: meer betalen voor treinkaartje in de spits

Reizigers tijdens de avondspits op station Rotterdam Centraal. Beeld ANP

‘Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk om een spitstoeslag in te voeren’, aldus een zegsman. ‘Ook de overheid moet toestemming geven.’ Die is er nog niet, ook niet voor een proef.

De spitstoeslag is een variant op de financiële prikkel die de NS nu al toepast om klanten buiten de spits te laten reizen. Houders van een dalvoordeel-abonnement kunnen vóór 6.30 uur en na 9.00 uur ’s ochtends met 40 procent korting instappen.

De tarieven verhogen als het aanbod aan zitplaatsen daalt, komt in het openbaar vervoer amper voor, maar elders in de transportsector wel. Zo betalen gebruikers van de taxi-app Uber meer voor een rit op de momenten dat het aanbod aan taxi’s laag is. Ook vliegtuigstoelen worden duurder als ze opraken.

In 2017 nam de NS een proef met goedkopere kaartjes voor vaste klanten die de hyperspits mijden, tussen 7.30 en 8.30 uur ’s ochtends als de treinen echt uitpuilen. 5,5 procent van de deelnemers bleek bereid in de randen van de spits de trein te nemen, in ruil voor 40 procent korting.

Maar een voorstel om de proef naar de praktijk om te zetten kreeg vorig jaar niet de zegen van het ministerie, omdat de NS compensatie vraagt voor de wegvallende inkomsten. Dat zou neerkomen op 35 miljoen euro per jaar.