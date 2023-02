NS zet kantoormensen in op de trein: ‘In zo’n conducteursuniform ben je continu alert’

NS-treinassistenten Steven Hendriks en Irene van der Spoel met een reiziger op hun eerste dag op de trein. Beeld Arie Kievit

Het is 09.54 uur als strategisch adviseur Irene van der Spoel van de Nederlandse Spoorwegen op het perron gaat staan. Ze heeft er al een halve werkdag op zitten: de ochtend begon op station Utrecht, daarna reisde ze naar Tiel, terug naar Utrecht en inmiddels staat ze op Den Haag Centraal. Onderweg kreeg ze uitgebreide instructies over wat er van haar verwacht wordt. Nu komt het erop aan: heeft ze goed geluisterd?

Van der Spoel, normaal gesproken werkzaam op de afdeling Service & Operations, wipt van het ene been op het andere, de blik strak gericht op de conducteur die aan het eind van het perron staat. En dan hoort ze het harde fluitsignaal. Een waarschuwing voor de reizigers: deze trein gaat vertrekken. Voor Van der Spoel hét moment om in actie te komen. Ze knijpt haar ogen een beetje dicht, ziet dat er geen passagiers meer instappen en steekt dan haar rechterhand plechtig de lucht in. Daarna stapt ze in. Haar taak is volbracht, enkele tellen later komt de trein in beweging.

De NS kampt net als veel bedrijven met een nijpend personeelstekort. Het spoorbedrijf zoekt 510 conducteurs en 240 machinisten. Daardoor heeft het noodgedwongen meermaals het spoorboekje moeten uitkleden: er rijden zo’n 13 procent minder treinen dan gepland. Om de pijn te verzachten, vraagt de NS nu ook kantoormedewerkers om gaten in roosters op te vullen. Ze worden twee tot vier dagen per maand ingezet als ‘treinassistenten’, voorlopig tot eind van het jaar.

Veiligheid

Van der Spoel is samen met ‘product owner’ Steven Hendriks (34) een van de eerste medewerkers die de trein op gaan. Hun belangrijkste taak, legt conducteur Antoon Mijnen (41) donderdag uit, is opletten bij het vertrek. Een lange trein moet met het oog op de veiligheid twee conducteurs aan boord hebben: sommige stations liggen in een bocht, waardoor je niet het hele perron kunt overzien.

Sommige treintypes geven geen signaal als de deur enkele centimeters openblijft, waardoor een reiziger met een arm of been tussen de deuren terecht kan komen zonder dat er een alarm afgaat. Door de komst van de assistenten kunnen conducteurs worden ingezet op andere diensten.

En daar wordt donderdagochtend tientallen malen op geoefend: deur open, wachten op het fluitsignaal, hand opsteken en weer naar binnen. Hendriks, die op de ict-afdeling leiding geeft aan negen ontwikkelaars en testers, heeft het zichtbaar naar zijn zin. Op het perron wordt hij aangeklampt door een reiziger, die hem toebijt dat de tekst op het vertrekbord ‘onduidelijk is’. Hendriks plooit zich naadloos naar zijn nieuwe rol. Met een meelevende blik belooft hij de klacht ‘door te spelen’. Tevreden vervolgt de man zijn weg.

De NS heeft nu tien assistenten die inzetbaar zijn. De hoop is dat zich binnenkort nog meer kantoormedewerkers melden. Ook gaat het spoorbedrijf vanaf april uitzendkrachten inzetten als assistent. Daarnaast worden beveiligers ingehuurd die conducteurs in de avonden moeten vergezellen.

Beroerd jaar achter de rug

Het is voor de NS te hopen dat de maatregelen voldoende gaan helpen, want het spoorbedrijf heeft een beroerd jaar achter de rug. Bijna 10 procent van de NS-treinen reed in 2022 niet op tijd, bleek uit eerdere cijfers van spoorbeheerder ProRail. Dat is een matige prestatie: de laatste keer dat de NS zo laag scoorde, was in 2017. Ook viel 4,7 procent van het aantal treinen vorig jaar uit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de periode tussen 2016 en 2020, toen dat percentage jaarlijks niet boven 2,4 procent uitkwam.

Voor de meeste treinreizigers komen de cijfers niet als een verrassing. Velen beklagen zich al sinds de zomer over vertraging, uitval en overvolle coupés. De OV Ombudsman vreest dat sommige reizigers het openbaar vervoer daarom ‘voor altijd de rug toekeren’. Ook staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) liet zich eerder in strenge bewoordingen uit over de prestaties van de NS, het bedrijf kan zich opmaken voor een ‘stevige evaluatie’. Die volgt de komende maanden.

13 duizend stappen

Aan Van der Spoel en Hendriks zal het niet liggen. Om 15.00 uur zit hun dienst erop. Van der Spoel is zichtbaar opgelucht. De dag was leuk, zegt ze, ze genoot van het ‘gezellig kleppen met machinisten’. Maar ze merkt nu dat het werk op de trein ook heel intensief is. De stappenteller registreerde ruim 13 duizend stappen, maar dat is niet de reden dat ze nu zo moe is. ‘In zo’n uniform ben je continu alert. Je moet het goede voorbeeld geven, vriendelijk zijn en opletten. Ik ben stiekem wel blij dat ik morgen weer naar kantoor kan. Daar kan ik soms gewoon mijn koptelefoon opdoen en onderuit zakken.’