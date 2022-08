NS richting recordjaar qua storingen, vooral rond Schiphol veel problemen

Reizigers wachten naast een stilstaande trein op Utrecht Centraal, waar een treinstoring net voorbij is. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Al maanden rijden er door personeelstekorten minder treinen dan normaal. Maar ook het aantal storingen neemt toe. Op 3 april stokte het treinverkeer in vrijwel het hele land vanwege computerproblemen, maar ook in mei en juni was er veel treinuitval. In juli reden veel treinen niet door de hitte, en op 31 juli reden er urenlang geen treinen van en naar Rotterdam. Door een storing in het systeem konden verkeersleiders niet zien waar de treinen in de regio zich bevonden. Als de huidige trend doorzet, komt 2022, met nu al 3.483 storingen, in de buurt van het recordjaar 2019. Toen werden bijna 6 duizend ‘ongeplande aanpassingen aan de dienstregeling’ gerapporteerd.

Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol waren de afgelopen elf jaar de meeste treinstoringen, bijna 1.900. Dat blijkt uit cijfers van de website rijdendetreinen.nl, op basis van storingsberichten van de NS. Het treinverkeer rondom Schiphol is sowieso vaak verstoord. In de toptien van meest ontregelde trajecten komt de luchthaven vijf keer voor. Verder staan ook tussen Breda en Rotterdam de treinen vaak stil.

Sinds 2011 zijn bijna 43 duizend storingen gemeld bij NS en de regionale treinmaatschappijen. Dat zijn er gemiddeld tien per dag. De storingen duurden in de afgelopen 11 jaar in totaal 11 jaar en 8 maanden. Dag en nacht storing dus, ware het niet dat er veel storingen gelijktijdig plaatsvinden. De gemiddelde storing duurt 2 uur en 24 minuten. Op maandag worden de meeste storingen gemeld. In de meeste gevallen (12.400 keer) was een defecte trein de oorzaak.